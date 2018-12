Houve chuva de peluches no estádio do Betis para serem entregues a crianças desfavorecidas 👏 (via IG/rafa91jg) pic.twitter.com/pHk4miCLn6

Il pubblico del Betis ha risposto alla grande, ricoprendo il campo di questi pupazzi lanciati dalle tribune. In cambio i tifosi hanno ricevuto dei cappellini di lana bianco e verdi, che tra le altre cose (visto che sono stati subito indossati tutti) hanno avuto anche la funzione di scenografia per la partita di Liga.

Si è trattato di un modo per aiutare i bambini bisognosi e regalare loro un sorriso durante il periodo natalizio, attraverso questa raccolta di peluches in regalo.

