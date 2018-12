I blaugrana archiviano la pratica nel primo tempo e adesso sono di nuovo primi in solitaria.

un'ora fa di Leonardo Mazzeo

Con la vittoria dell'Atletico Madrid sull'Espanyol, il Barcellona non è più solo in vetta alla classifica della Liga. I blaugrana scendono quindi in campo per allontanare nuovamente i Colchoneros e (ri)prendersi il primo posto in solitaria. C'è però da superare un Celta Vigo che dista solo 5 punti dalla zona Europa League e non perde in campionato da quasi un mese.

Nel primo tempo il Celta Vigo mette in mostra la sua organizzazione tattica, eppure non basta per evitare il vantaggio del Barcellona targato Dembélé. La squadra di Cardoso però non si scompone e resta in partita nei primi 45 minuti, evitando il raddoppio blaugrana e cercando di far male a Ter Stegen soprattutto in ripartenza. Poi, però, proprio al 45' arriva il raddoppio di un ispirato Messi, lasciato troppo solo dal Celta Vigo e servito alla perfezione da Jordi Alba.

Gestione blaugrana nella ripresa, il Barça ha qualche occasione ma di fatto si accontenta di un 2-0 che la riporta in vetta alla Liga in solitaria. Ora l'Atletico Madrid è nuovamente a -3 dalla squadra di Valverde, che guarda tutti dall'alto verso il basso grazie alle reti del ritrovato Dembélé e del solito Leo Messi.

Liga, Barcellona-Celta Vigo: vantaggio Dembélé, Messi non perdona

Dopo soli due minuti grande giocata di Boufal, che salta secco Rakitic con la suola e calcia: tiro deviato, palla in angolo. Poi però è il Barcellona ad attaccare, e i blaugrana sono spietati. Al 10' grande azione della squadra di Valverde: Messi lancia Jordi Alba, il triangolo si chiude, la Pulce tira ma trova la risposta di Blanco, che poi però viene trafitto dal colpo ravvicinato di Dembélé (settimo gol in Liga per lui). Squillo micidiale, Barça in vantaggio.

Passano dieci minuti, Messi serve un altro passaggio al bacio: Dembélé viene contrastato al limite dell'area da Blanco, la palla resta lì e Jordi Alba prova a metterla nella porta sguarnita, ma Araujo stoppa la traiettoria col petto e salva i suoi. Al 24' bella trama de Celta Vigo, che porta al tiro Maxi Gomez: para senza affanno Ter Stegen. Al 38', mentre in campo il portiere del Celta Vigo veniva curato dopo un colpo fortuito da parte di Araujo, lo stadio ha vibrato. Colpa di questa inquadratura.

Sul tramonto del primo tempo arrivano un paio di occasioni per il Celta Vigo nel finale, con la squadra di Cardoso che riesce a ripartire bene ma negli ultimi 16 metri non è per niente precisa. Più preciso, invece, il Barcellona: Messi fa 15 in 15 partite di Liga grazie a un servizio perfetto di Jordi Alba e a un buco clamoroso degli ospiti. La Pulce non ha perdonato.

Gestione Barça

Piove sul bagnato per il Celta Vigo a inizio rirpresa: Cardoso è costretto a fare a meno di Iago Aspas, che esce (tra gli applausi di tutto il Camp Nou) causa infortunio e viene sostituito da Beltran. Occasione per gli ospiti al 55': bel lavoro col fisico di Maxi Gomez, Mendez raccoglie il pallone e calcia, il pallone che esce di poco. Cinque minuti più tardi altro tiro fuori, stavolta del Barça: ennesimo assist di Jordi Alba, Suarez da ottima posizione non riesce a trovare la porta.

Minuto 66, la squadra di Valverde vicina al tris: Semedo sfonda sulla destra e arriva al tiro, Blanco para e sulla respinta si avventa Messi, che però non riesce a ribadire il pallone in rete. Al 77' il Celta Vigo dimostra di crederci ancora e prova a colpire due volte, ma la difesa blaugrana riesce a chiudersi in entrambe le occasioni. I ritmi si abbassano nei minuti finali, nessuna delle due squadre affonda più. Il Barcellona gestisce il doppio vantaggio e il match si chiude così, con un 2-0 che fa sorridere Messi&Co: il primo posto è tutto loro.