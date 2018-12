L'ex bandiera del Barcellona, oggi in forza al Vissel Kobe in Giappone, ammette: "Mi piacerebbe allenare i blaugrana in futuro, ma non posso dire che ci sto già pensando".

Da illusionista ad allenatore. La missione per il futuro di Andres Iniesta è chiara: a raccontarla, attraverso i microfoni del Mundo Deportivo, è stato lo stesso fuoriclasse che in estate ha lasciato la sua seconda casa, il Barcellona, per cimentarsi a 34 anni con il calcio d'Oriente. Oggi il 34enne spagnolo si gode l'esperienza al Vissel Kobe, ma il suo sguardo è già proiettato ai prossimi obiettivi da perseguire, dentro e fuori dal campo.

Rientrato in Spagna per le feste, Iniesta oggi pomeriggio sarà al Camp Nou per guardare da vicino i suoi ex compagni di squadra, attesi dalla sfida contro il Celta Vigo. Un modo per "rivedere la famiglia - spiega don Andres - e godermi le vacanze a casa mia". Dalla tribuna dello stadio del Barcellona, però, potrà anche godersi la partita da una prospettiva diversa. L'ideale per chi sta già studiando da allenatore.

Se ci sono delle qualità che a Iniesta sono state sempre riconosciute, oltre alle immense doti tecniche, tra queste ci sono l'umiltà e la saggezza. Doti che l'ex calciatore del Barcellona esibisce anche nelle sue interviste, senza nascondere i sogni per il futuro. Il presente fa rima con Giappone e Vissel Kobe, ma di qui a qualche anno Andres vorrebbe avviare la carriera da allenatore.

Non posso dire che non mi piacerebbe essere allenatore del Barcellona, ma non posso dire che ci sto già pensando. Con il passare del tempo mi sveglierò e avrò una visione diversa. Non più da giocatore, ma da allenatore. Però non so dire se mi vedo lì o altrove. Vedremo cosa mi riserverà la vita.

Nel corso della sua carriera, Iniesta ha vinto 9 edizioni della Liga, 6 Coppe del Re, 7 Supercoppe spagnole, 4 Champions League, 3 Supercoppe europee e 3 Coppe del mondo per club. Una bacheca invidiabile su scala mondiale, che segue quelle di pochissimi colleghi. Tra questi, c'è Lionel Messi. Per l'ex compagno di squadra nel Barcellona, don Andres ha avuto parole al miele.

Sarebbe stato il migliore al mondo in ogni club. Può giocare in ogni posizione del campo, resterebbe quello che fa più gol di tutti. L'importante è che continui a giocare così, come gli pare e senza schemi che lo ingabbino.

Dal Giappone, il cuore di Iniesta continua a battere per il Barcellona. Il centrocampista non teme il ricambio generazionale e vede i blaugrana pienamente in lizza per la vittoria della Champions League:

Sta andando bene, sono ancora in corsa per tutti gli obiettivi, quindi va molto bene. Negli anni alcuni giocatori hanno detto addio, ma i nuovi stanno lentamente comprendendo come ci si comporta al Barcellona. Un nuovo ciclo? Succede, nella vita tutto cambia. L'importante è che quando accade, tutto vada al meglio. E sono sicuro andrà tutto bene. C’è un modello da seguire e si adatteranno tutti .Se questa squadra può vincere la Champions League? Il Barcellona può arrivare in finale e vincere, certo.

Iniesta ha parlato anche di un giovane ex compagno di squadra come Ousmane Dembelé, protagonista nelle ultime settimane di cronache extracalcistiche. Il calciatore spagnolo, che ha rivelato recentemente di aver vissuto, ai tempi del Barcellona, uno dei periodi più difficili della sua vita, soffrendo anche di depressione.

Penso sia inutile parlare di Dembelé, o del fatto che sia arrivato tardi o meno agli allenamenti. Penso solo che abbia un talento incredibile.

Il 34enne spagnolo si è detto anche contento del suo finale di carriera in terra giapponese, dove l'ha raggiunto da poche settimane anche l'ex compagno di squadra al Barcellona e in Nazionale, David Villa.