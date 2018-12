Alla Dacia Arena Mandragora porta avanti i padroni di casa, un rigore di Ciano rimette il risultato in parità.

0 condivisioni

22 dic 2018 di Alessandro Naimo

Udinese-Frosinone, gara valida per la 17ª giornata di Serie A, è un match fondamentale per la salvezza. I padroni di casa si presentano al Friuli dopo la sconfitta contro l'Inter dell'ultimo turno, che ha lasciato l'amaro in bocca alla squadra di Nicola. Per rifarsi, però, l'Udinese dovrà battere il Frosinone che cerca assolutamente i tre punti. Per dare una scossa alla squadra dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo, la società ha deciso di esonerare Longo e chiamare Baroni al suo posto. La situazione in classifica del Frosinone, infatti, non permette più errori: i ciociari sono 19esimi con 8 punti, 5 in meno dell'Udinese. Una vittoria, dunque, avrebbe un diverso significato per le due squadre: i bianconeri potranno allungare il distacco in classifica mentre il Frosinone potrebbe riuscire a risalire la china, approfittando anche dell'impegno del Bologna a Parma.

Alla Dacia Arena Mandragora porta avanti i padroni di casa, un rigore di Ciano rimette il risultato in parità.

52 Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Udinese v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-53

Chiudi 1 di 52

Nel prossimo turno di Serie A, il Frosinone sarà impegnato nella difficile gara interna contro il Milan, in programma per Santo Stefano alle 12.30. L'Udinese, invece, sarà ospite della SPAL nello stesso giorno ma alle 18. Ma ecco i gol e gli highlights di Udinese-Frosinone: