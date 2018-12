Finisce senza reti il derby emiliano. Le due squadre non si fanno male a vicenda e si spartiscono la posta.

22 dic 2018 di Alessandro Naimo

Parma-Bologna, gara valida per la 17ª giornata di Serie A, è la partita che può permettere ai felsinei di risalire la china in classifica. Il Bologna può approfittare dello scontro diretto tra Udinese e Frosinone per cercare di scavalcare proprio i friulani. Per farlo, però, agli uomini di Inzaghi serve una vittoria, dopo il pareggio a reti bianche ottenuto martedì contro il Milan. Il Parma, dal canto suo, vuole riscattare la sconfitta subita al Ferraris contro la Sampdoria, e cerca i tre punti in casa contro i felsinei. Una vittoria permetterebbe alla squadra di D'Aversa di migliorare l'attuale 12esimo posto in classifica con 21 punti.

Nel prossimo turno di Serie A, il 18esimo, il Parma sarà impegnato in trasferta all'Artemio Franchi contro la Fiorentina, nella gara in programma il giorno di Santo Stefano alle 15. Il Bologna, invece, ospiterà in casa la Lazio allo stesso orario. Ma ecco gol e highlights di Parma-Bologna: