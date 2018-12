A San Siro la partita la decide un gran gol dell'esterno viola al 73' che mette nei guai Gattuso.

0 condivisioni

54 minuti fa di Alessandro Naimo

Milan-Fiorentina mette di fronte i rossoneri, reduci dal pari contro il Bologna, e la squadra di Pioli, che si presenta dopo aver vinto 3-1 il derby toscano contro l'Empoli. Nell'ultimo turno di Serie A il Milan non ha approfittato del passo falso della Lazio, sconfitta a Bergamo, per allungare in classifica. Il pareggio contro il Bologna dell'ex Inzaghi ha permesso ai rossoneri di guadagnare solo un punto in classifica, che adesso sono a +2 in classifica sopra i biancocelesti. La Fiorentina, invece, cerca di recuperare punti. Dopo il buon avvio di campionato, la squadra di Pioli ha perso qualche posizione e adesso si ritrova decima con 22 punti. Visto il ritmo lento del campionato, il quarto posto occupato proprio dal Milan è distante solo 5 punti, distanza che i Viola vogliono ridurre nel match di San Siro.

A San Siro la partita la decide un gran gol dell'esterno viola al 73' che mette nei guai Gattuso.

72 Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Milan v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-73

Chiudi 1 di 72

Il prossimo turno di Serie A, il 18esimo, sarà aperto proprio dal Milan nella trasferta di Frosinone in programma per Santo Stefano alle 12.30. Alle 15 invece la Fiorentina giocherà al Franchi contro il Parma. Ma ecco gol e highlights di Milan-Fiorentina: