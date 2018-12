La partita è senza storia, con i biancocelesti che approcciano alla grande il match andando in vantaggio dopo 12 minuti con Milinkovic-Savic. Acerbi raddoppia in mischia e Lulic la chiude nel secondo tempo, con i sardi che trovano l'inutile gol del 3-1 con Joao Pedro su rigore nel recupero.

Lazio-Cagliari è la gara che apre la 17ª giornata di Serie A . I biancocelesti ospitano allo Stadio Olimpico la formazione di Rolando Maran. La squadra di Inzaghi è in cerca del riscatto dopo la sconfitta di Bergamo ad opera dell'Atalanta nell'ultimo turno, che è costata alla Lazio un punto di vantaggio in più guadagnato del Milan: adesso i rossoneri sono quarti con 27 punti, a due lunghezze di distanza dalla Lazio. Anche il Cagliari si presenta alla gara dell'Olimpico dopo una sconfitta: i sardi, infatti, hanno perso 1-0 in casa contro il Napoli domenica scorsa e sono attualmente 13esimi in classifica con 17 punti.

