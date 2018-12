Il Genoa passa in vantaggio grazie a un autogol di Toloi al 45'. Poi Zapata pareggia su rigore, ma Lazovic e Piatek regalano la vittoria a Prandelli.

Genoa-Atalanta, match valido per la 17ª giornata di Serie A, mette di fronte i rossoblù di Prandelli contro la formazione di Gasperini. Prandelli cerca ancora la prima vittoria sulla panchina del Genoa: il tecnico, che ha preso il posto dell'esonerato Juric dopo la sconfitta contro il Torino, ha pareggiato contro la SPAL e perso in casa della Roma nell'ultimo turno, ottenendo solo un punto in due gare. Preziosi ha scelto Prandelli per risollevare la squadra, che attualmente occupa la 16esima posizione in classifica con 16 punti, a +4 dal Bologna terzultimo. Discorso diverso per l'Atalanta, che nell'ultimo turno ha sconfitto la Lazio e continua la rincorsa per un posto in Europa. La formazione di Gasperini è attualmente sesta con 24 punti, a sole tre lunghezze dal Milan quarto.

Il prossimo turno di Serie A, il 18esimo, si giocherà a Santo Stefano e vedrà il Genoa impegnato nella trasferta di Cagliari alle 15. Allo stesso orario l'Atalanta ospiterà la Juventus all'Atleti Azzurri d'Italia. Ma ecco gol e highlights di Genoa-Atalanta: