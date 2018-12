Pasqual su calcio di rigore apre le marcature all'11', Ramirez e Quagliarella rimontano, poi Caputo realizza il 2-2. Nel finale ci pensa Caprari con una doppietta.

0 condivisioni

56 minuti fa di Alessandro Naimo

Empoli-Sampdoria, gara valida per la 17ª giornata di Serie A, vede di fronte due squadre che lottano per obiettivi diversi. I toscani sono reduci dalla sconfitta nel derby toscano contro la Fiorentina, che ha visto la squadra di Iachini sconfitta 3-1. La Samp ha invece vinto in casa contro il Parma nell'ultimo turno, arrivando a quota 23 punti al non posto in classifica. La formazione di Giampolo, al momento, è in lotta per un posto in Europa: il quinto posto, occupato dalla Lazio, è distante solo 5 punti. Discorso diverso per l'Empoli, che è attualmente quattordicesimo con 16 punti in classifica.

Pasqual su calcio di rigore apre le marcature all'11', Ramirez e Quagliarella rimontano, poi Caputo realizza il 2-2. Nel finale ci pensa Caprari con una doppietta a regalare la vittoria in trasferta a Giampaolo.

79 Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Sampdoria - Serie A 2018/2019-foto-80

Chiudi 1 di 79

Nel prossimo turno, che si giocherà per Santo Stefano, l'Empoli sarà impegnato a Torino contro i granata alle 18. La Sampdoria invece giocherà alle 15, a Genova contro il Chievo. Ma ecco gol e highlights di Empoli-Sampdoria: