Nel 18esimo turno di Serie A , il Chievo sarà impegnato in casa della Sampdoria nella giornata di Santo Stefano, fischio d'inizio alle ore 15. L'Inter, invece, sarà impegnata nell'ostico posticipo contro il Napoli, in programma alle 20.30. Ma ecco gol e highlights di Chievo-Inter:

Ivan Perisic porta in vantaggio i nerazzurri, ma i padroni di casa riescono a riprendere il pareggio in extremis grazie al gol di Pellissier.

Chievo-Inter è la gara che può dare continuità ai nerazzurri. La vittoria contro l' Udinese è stata la reazione della squadra di Spalletti all'eliminazione dalla Champions League dopo il pari con il PSV, ma adesso l'Inter cerca i tre punti anche in casa del Chievo. I nerazzurri devono anche pensare a tenere dietro il Milan, attualmente a cinque punti di distanza. Il Chievo, però, non vuole rendere la vita facile all'Inter. La squadra di Di Carlo cerca infatti di risollevarsi dall'ultima posizione, attualmente occupata con 4 punti. I clivensi cercano di mantenere la striscia di risultati utili dopo i tre pareggi consecutivi ottenuti contro SPAL, Parma e Lazio.

