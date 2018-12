Il tecnico dei blaugrana non ha ancora firmato il rinnovo contrattuale e la società si guarda intorno: piace molto l'allenatore del Sassuolo.

55 minuti fa di Daniele Minuti

Il Barcellona di quest'anno sembra una macchina inarrestabile: prima in Liga e nel proprio girone di Champions League, disposta anche a rinforzarsi sul calciomercato pur di rimanere competitiva su tutti i fronti fino a fine stagione.

In casa blaugrana però rimane la grana Valverde, che non ha ancora rinnovato il suo contratto che scadrà all'inizio del prossimo calciomercato estivo. Un problema per il club spagnolo che non ama situazioni di incertezza simili nonostante il lavoro dell'ex allenatore dell'Athletic Bilbao in queste stagioni sia stato straordinario. Per questo la società starebbe guardando in Italia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno dei profili che potrebbe eventualmente sostiture El Txingurri è quello di Roberto De Zerbi. Il tecnico del Sassuolo è nel mirino degli osservatori del Barça, convinti anche dai complimenti che gli furono rivolti a inizio annata da Pep Guardiola.

Attualmente l'allenatore ha un contratto coi neroverdi fino al 2020 ma è in trattativa per prolungarlo per altre 3 stagioni. Di sicuro però, un'offerta del Barcellona sarebbe molto difficile da rifiutare: c'è prima da capire il futuro di Valverde ma quel che è certo è che De Zerbi è finito sul taccuino di calciomercato dei campioni di Spagna.