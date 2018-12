L'inglese classe 2000 piace a tutti i maggiori club d'Europa, ma ha appena rinnovato con i gialloneri che non intendono venderlo prima del 2020. In uscita c'è però Pulisic.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Un meraviglioso regalo di Natale, dopo averne fatti tantissimi durante l'anno. Jadon Sancho ieri ha segnato un gol pesantissimo per il Borussia Dortmund. I gialloneri hanno vinto 2-1 lo scontro diretto con il Borussia Moenchengladbach anche grazie al settimo gol stagionale (più 11 assist) dell'inglese classe 2000. Non un caso se i più grandi club d'Europa sognano di sbaragliare la concorrenza sul calciomercato e di prenderlo.

Sull'ex Manchester City, passato al Dortmund durante il calciomercato estivo del 2017 per appena 7,8 milioni, c'è da tempo anche il Real Madrid. Stando a quanto riportato da Marca gli spagnoli avevano messo sul piatto un'offerta più ricca sia per i citizens che per lui di quanto non fatto dal Borussia per convincerlo ad andare in Liga. Il giocatore ha però preferito la Germania. Ha preferito la Bundesliga. Anzi: ha preferito il Dortmund.

Già, perché i gialloneri hanno garantito al ragazzo di giocare con continuità. E che, fra i top club d'Europa, il Borussia sia quello che dà maggiore spazio ai giovani non è di certo una novità. E così, a soli 18 anni, Sancho si ritrova titolare del Dortmund con Favre che sta perfino lasciando in panchina Pulisic pur di farlo giocare.

Getty Images Sancho, obiettivo di calciomercato dei maggiori club d'Europa

Calciomercato, Real Madrid incantato da Sancho

L'esplosione tanto desiderata c'è effettivamente stata e Sancho ormai è considerato il miglior 2000 in circolazione. Evidente che non possa restare per sempre al Borussia Dortmund, evidente anche che, se dovesse continuare così, sarebbe destinato a squadre di blasone ancora maggiore. Lui però per il momento in Germania si trova benissimo, al punto che ha appena rinnovato il proprio contratto fino al 2022.

Getty Images Sancho esulta dopo un gol

Alle società che stanno bussando alla porta del Borussia per Sancho il club tedesco risponde indirizzandole su Pulisic, lui sì in uscita nel prossimo calciomercato estivo. I gialloneri si fregano le mani, pronti a monetizzare con l'inglese. La cessione, infatti, ci sarà, ma non ora. Non bastano sei mesi a livelli stratosferici, i tedeschi aspetteranno l'estate del 2020 prima di metterlo sul mercato. Il Real Madrid, incantato dalle sue recenti prestazioni, si metta il cuore in pace. Esattamente come Barcellona e Bayern Monaco. E intanto il Dortmund si gode il regalo di Natale che Sancho ieri ha fatto a società e tifosi. Con l'ennesimo gol pesantissimo sparso in una meravigliosa stagione.