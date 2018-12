I discorsi con la dirigenza ligure sarebbero sempre più fitti negli ultimi giorni e c'è la possibilità concreta che l'ivoriano arrivi al Napoli già durante la finestra di calciomercato di gennaio. Su Kouamé c'è anche la concorrenza della Roma ma i partenopei sembrano aver fatto lo scatto decisivo per assicurarsi il classe '97. A stagione in corso o a giugno.

Nonostante le parole del suo allenatore, il Napoli potrebbe muoversi durante il calciomercato di riparazione. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la SPAL, Ancelotti ha spiegato che la sua rosa non ha bisogno di essere ritoccata eppure la dirigenza starebbe pensando di regalargli un rinforzo in avanti.

L'ivoriano piace molto ad Ancelotti e i partenopei avrebbero avviato i contatti per portarlo in azzurro dalla sessione invernale.

