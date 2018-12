Il talento spagnolo avrebbe scelto i campioni d'Inghilterra nonostante la corte della Juventus: decisiva la presenza di Guardiola.

18 minuti fa di Daniele Minuti

Il nome di Isco è sicuramente uno dei più caldi in giro per l'Europa sul calciomercato, con le numerose panchine del talento spagnolo dall'arrivo nella prima squadra del Real Madrid di Santiago Solari che lo hanno ormai convinto a lasciare la Liga.

Su di lui c'è letteralmente la fila e in particolare la Juventus sembra pronta a fare follie per riunirlo a Cristiano Ronaldo. Secondo As però, l'ex Malaga avrebbe scelto la sua destinazione per la prossima sessione estiva di calciomercato: andrà al Manchester City.

Il quotidiano spagnolo spiega che un intermediario dei campioni d'Inghilterra ha già contattato l'entourage del giocatore per manifestare l'interesse del club nei suoi confronti. Isco avrebbe deciso, anche a causa del suo rapporto con lo spogliatoio che sta lentamente peggiorando, che trasferirsi fra le fila dei Citizens nel prossimo calciomercato sarebbe la mossa migliore per la sua carriera. Decisiva la presenza in panchina di Guardiola, visti gli innumerevoli attestati di stima di Pep nei suoi confronti. E questo avrebbe convinto il malagueño, che ha bisogno di sentirsi nuovamente al centro di un progetto.