Il tedesco è in uscita dall'Arsenal che vuole liberarsene già a gennaio per risolvere il problema con Emery. Può andare al Basaksehir, club tifato dal leader politico turco.

19 minuti fa di Elmar Bergonzini

Sembra un paradosso ma è così: la soluzione più logica è, al tempo stesso, quella più clamorosa. Mesut Ozil vuole lasciare l'Arsenal durante la prossima finestra di calciomercato invernale. Visti i problemi con mister Emery, che lo fa giocare davvero poco per i suoi standard (appena 20 minuti nelle ultime cinque di campionato) il tedesco vuole andarsene e il club non ha intenzione di trattenerlo.

Su di lui ci sarebbe anche l'Inter, ma Ozil, stando a quanto riportato dalla Bild, avrebbe già rifiutato due offerte di calciomercato arrivate dai nerazzurri. Vero che i Gunners sembrano accontentarsi di un prestito per venderlo poi a titolo definitivo con più calma in estate, ma viste le premesse (il tedesco guadagna circa 20 milioni l'anno) sistemarlo non sembrava semplice.

Il calciomercato però è bello proprio per le sorprese che regala. Soluzioni improvvise che però, pensandoci bene, sono quasi scontate. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, sarebbe in corso la trattativa per portare Ozil al Basaksehir, in Turchia. Il club di Istanbul sta vivendo una stagione straordinaria (è primo in classifica), ma probabilmente questo non basta per attirare un giocatore dello status di Mesut. E infatti dietro c'è altro.

Calciomercato, Ozil può andare al Basaksehir: è il club di Erdogan

Il Basaksehir, infatti, non è un club come gli altri. Non in Turchia. Si tratta della squadra del cuore del leader politico Erdogan. Proprio in seguito a una foto scattata con lui a maggio Ozil ha cominciato la propria parabola discendente. La politica di Erdogan in Germania è molto criticata e i tifosi tedeschi non hanno apprezzato lo scatto attaccando Ozil. La discussione è andata avanti per tutti i Mondiali (e guarda caso la Germania è uscita per la prima volta alla fase a gironi) concludendosi con il ritiro di Ozil dalla nazionale.

Nemmeno nel club però le cose stanno andando particolarmente bene per Ozil. Emery dice di non riuscire a trovargli una collocazione tattica e il tedesco è stato criticato dai tifosi perché troppo impegnato a giocare alla Playstation. Per questo la soluzione Basaksehir, per quanto clamorosa, è anche la più scontata. Mesut si trasferirebbe in Turchia, la terra dei propri avi, accettando la corte di Erdogan. Una soluzione logica per quanto inaspettata. Anche se suona come un paradosso.