Nicolas Burdisso, nuovo direttore sportivo del club, ha chiamato l'ex commissario tecnico per offrirgli la panchina. Il leccese ha declinato l'offerta.

un'ora fa di Daniele Minuti

Il mondo in casa Boca Juniors sembra ormai essersi fermato alla finale di Copa Libertadores persa contro il River Plate: da quel momento in casa degli Argentini si respira aria di rivoluzione con l'addio di Schelotto (il tecnico non rinnoverà il contratto in scadenza a fine 2018) e molti nomi in uscita sul calciomercato.

La rinascita del club passerà anche attraverso il lavoro di Nicolas Burdisso, che pochi giorni fa è diventato ufficialmente il nuovo direttore sportivo e che avrà il compito di ricostruire sul calciomercato una rosa che probabilmente vedrà partire molti gioielli. Eppure il suo primo obiettivo non è stato un giocatore.

Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, l'ex difensore di Inter e Roma avrebbe contattato Antonio Conte per proporgli la panchina dei Los Xeneizes cercando un colpo di calciomercato che forse sarebbe valso quanto un grande campione sul campo. L'ex commissario tecnico della Nazionale avrebbe gentilmente declinato l'offerta perché non convinto di trasferirsi in Argentina. Ma le ambizioni del nuovo Boca Juniors sembrano essere subito alte visto il primo tentativo fatto da Burdisso per trovare un nuovo tecnico.