Citroën C5 Aircross 71° N Limited Edition ha tagliato il traguardo, raggiungendo il 71° 10' 21" di latitudine nord e completando in un turbinio di emozioni la White Cruise . La meta è stata raggiunta seguendo alla perfezione l'itinerario prestabilito, ben 3959 chilometri percorsi a bordo del nuovo Suv Citroën, che in questa versione esclusiva è prenotabile solo on-line al prezzo di 33.700 euro .

