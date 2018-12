Il centrocampista granata potrebbe essere punito per aver messo alcuni "Mi piace" a post dei giocatori della Juventus.

2 ore fa di Daniele Minuti

Quella fra le tifoserie di Torino e Juventus è una rivalità che rende il derby della Mole uno dei più accesi del nostro campionato: fra polemiche, sfottò e risultati del campo, ogni volta che le due squadre più importanti del Piemonte si sfidano succede qualcosa che verrà ricordato per molto tempo.

L'ultimo incontro fra le due non ha fatto eccezione, con i bianconeri che hanno superato i rivali grazie al gol numero 5000 in Serie A del club siglato da Cristiano Ronaldo condito poi dalle critiche granata all'arbitraggio per alcuni episodi dubbi avvenuti nell'area di rigore avversaria.

Le polemiche su quanto accaduto nei 90 minuti in casa del Torino sono state espresse da allenatore e dirigenza, ma le conseguenze di quel giorno cadranno anche su Roberto Soriano: il centrocampista infatti potrebbe essere punito per alcuni like galeotti sui social network.

Torino, mette dei like a Cristiano Ronaldo e Dybala: multa per Soriano

L'ex giocatore del Villarreal era stato fortemente criticato dai suoi tifosi per aver messo un "mi piace" alla foto di Cristiano Ronaldo che esultava con i suoi compagni per la vittoria nel derby di sabato scorso. Il classe '91 ha addirittura postato un messaggio di scuse ammettendo di aver fatto un errore in buona fede.

Il piccolo caso sembrava rientrato ma in queste ore Soriano è stato di nuovo "beccato" dai tifosi del Torino per un like messo a una foto postata da Dybala con Matuidi, sempre intenti a celebrare il successo all'Olimpico.

Questo ha scatenato nuovamente il malcontento dei sostenitori granata che hanno ripreso a criticare il giocatore e secondo quanto riportato da Sky Sport, ha portato la società a prendere dei provvedimenti: Soriano sarà infatti multato dalla dirigenza del Torino per il suo comportamento. Una vera e propria beffa per l'italo-tedesco, che in questa stagione sta giocando col contagocce nonostante fosse considerato uno dei migliori colpi last-minute del calciomercato. E ora dovrà pagare anche per via di qualche "mi piace" di troppo.