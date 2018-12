Nella conferenza stampa alla vigilia del match contro i veneti, il tecnico nerazzurro chiede la massima concentrazione: "Domani servirà la miglior Inter".

Spesso si dice che i numeri non sbagliano mai ed è sicuramente vero. Ma è anche vero che i numeri vanno in qualche modo interpretati. Un esempio piuttosto chiaro è la situazione dell'Inter di Luciano Spalletti nella nostra Serie A.

Il tecnico toscano è arrivato ad Appiano Gentile nell'estate 2017. La sua prima stagione è stata all'insegna di una partenza sprint. Dopo le prime 16 giornate di campionato - come fosse adesso, quindi - i nerazzurri non avevano ancora perso, avevano già vinto ben 12 partite e veleggiavano a 40 punti, una media di 2,5 a match.

Roba che se avessero tenuto la stessa media avrebbero chiuso la Serie A a quota 95, la stessa raggiunta dalla Juventus per vincere lo scudetto. Peccato che a partire dal 17esimo turno fossero cominciati i guai: 5 punti in 7 partite, prima vittoria dell'anno a febbraio contro il Bologna e campionato terminato a quota 72, con la Champions League arpionata da Vecino solo sui titoli di coda.

Serie A, Spalletti: "Contro il Chievo partita difficile"

Gli stessi numeri raccontano che quest'anno l'Inter, con i suoi 32 punti in 16 giornate, sembra essere in ritardo. Ma, a parte alcuni passaggi a vuoto, la squadra ha fatto sicuramente qualche piccolo passo in avanti sotto l'aspetto del gioco, della compattezza e, i tifosi tocchino ferro, anche del carattere. Per questo, quando Spalletti, nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Chievo di sabato 22 dicembre alle 18, dice che per lui il bilancio è positivo non ha del tutto torto:

Noto una crescita della squadra e poi il campionato si è livellato. Le differenze non riguardano solo noi, ma tutte le altre squadre hanno perso punti rispetto a un anno fa. Solo quelli della Juventus sono aumentati, ma era quello era previsto.

Ma se quanto fatto finora lo soddisfa, il tecnico invita a non sottovalutare il Chievo, ultimo in classifica e ancora alla ricerca della prima vittoria in Serie A:

Loro hanno pareggiato a Napoli facendo una grande partita e trovando il punto da cui ripartire. Se noi non ci arriveremo con la giusta concentrazione potrebbe diventare una partita complicata come lo sono state altre. Occorre affrontarli con la testa giusta, occorre la miglior Inter, insomma.

L'importanza di Icardi e Skriniar

Spalletti ha poi parlato di calciomercato. Difficilmente il club si muoverà in quello invernale, ha detto, perché la squadra è competitiva e di assoluta qualità, mentre la prossima fine del settlement agreement, oltre a permettere di schierare una rosa più completa nelle coppe europee, consentirà di pensare a rinforzi di alto livello per la prossima stagione. Ma rinforzarsi vuol dire anche confermare i top player:

Icardi è importantissimo per noi, è l'elemento che va a finalizzare il nostro gioco. Le voci sul rinnovo non ci riguardano, ci interessa solo il campo, alle altre cose bada la società. Skriniar? Lui è un pilastro di cui sarebbe difficile fare a meno. Per me è perfetto, se devo proprio trovare un difetto è nel nome di battesimo... ma ci stiamo lavorando.

"Nainggolan ha lavorato bene"

Torna serio, poi, per fare gli auguri a Steven Zhang - 27 anni oggi - e per parlare di Nainggolan, che ha lavorato bene in settimana. Il tecnico, però, non si sbilancia sul suo utilizzo a Verona: l'impressione è che possa subentrare magari in corso d'opera per trovare il ritmo partita in vista del big match del Boxing Day contro il Napoli. Situazione infortuni. Per Vecino che torna fra i convocati e Dalbert che rientra - giusto in tempo per supplire alla squalifica di Asamoah - c'è Miranda ancora ai box:

Dalbert si è allenato e ha fatto molto bene, mentre Joao ha un piccolo problema muscolare e quasi sicuramente non ci sarà. Lui è un elemento importante, mi sembra di averlo dimostrato facendolo giocare in partite cruciali. Se lui è scontento non lo so, è chiaro che chi gioca meno, specie se è un nazionale, può non essere contento, ma succede così nelle squadre top.