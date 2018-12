La 17^ giornata di Serie A si gioca in una sola giornata. Nella Roma Dzeko torna disponibile, Ronaldo sarà titolare, Ancelotti deve fare a meno di Allan.

un'ora fa di Luigi Ciamburro

La 17esima giornata di Serie A si svolgerà interamente nella giornata di sabato 22 dicembre, per consentire alle squadre di trascorrere qualche giorno in famiglia in vista del Natale. Ma sarà una festività molto breve, perché il campionato riprenderà il 26 dicembre, ancora una volta in un’unica giornata, prima del gran finale del 29 dicembre, cui seguiranno tre settimane di stop intervallate da un turno di Coppa Italia.

La 17esima giornata si apre con il match Lazio-Cagliari delle ore 12:30, con gli uomini di Simone Inzaghi chiamati a conquistare i tre punti dopo una sconfitta e quattro pareggi nelle ultime cinque gare. Alle 15:00 saranno sei le gare in programma: Napoli-Spal, Empoli-Sampdoria, Genoa-Atalanta, Milan-Fiorentina, Sassuolo-Torino e Udinese-Frosinone. I rossoneri di Gattuso sono chiamati a farsi trovare pronti all’appuntamento con la vittoria dopo il timido pareggio contro il Bologna di martedì scorso; il Napoli, invece non può permettersi cali di attenzione, nella speranza di un passo falso della capolista Juventus.

La Serie A proseguirà con due incontri alle ore 18:00: Chievo-Inter, con i gialloblu reduci da cinque pareggi consecutivi, mentre gli uomini di Spalletti hanno l’obbligo di tenere a debita distanza in classifica i cugini rossoneri. Desta interesse anche il derby emiliano Parma-Bologna, prima del big match delle 20:30 Juventus-Roma, con i bianconeri che potrebbero, in caso di vittoria, confermarsi campione d’inverno con due gare di anticipo.

Serie A, le probabili formazioni della 17esima giornata

Giornata di campionato in una sola giornata, evento raro che si ripeterà anche mercoledì 26 e sabato 29 dicembre. Il girone di andata si chiuderà con la fine dell’anno solare e la Juventus di Allegri è ad un passo dal titolo di campione d’inverno con 8 punti di vantaggio sul Napoli. Si ritornerà in campo il 12-13-14 gennaio per gli ottavi di Coppa Italia, mentre per la Serie A si dovrà attendere il 20 gennaio. In questo sprint finale di campionato sarà molto probabile fare affidamento sul turnover per farsi trovare al meglio nelle tre partite ravvicinate.

Lazio-Cagliari (sabato 22 dicembre, ore 12:30)

La vittoria in casa Lazio manca dall’8 novembre, servono tre punti per risollevare le sorti dei biancocelesti e di Simone Inzaghi. Recuperati Marusic e Berisha, in dubbio Lucas che potrebbe andare in panchina. In attacco Luis Alberto in vantaggio su Caceido per affiancare Immobile. Il Cagliari vuole recuperare i due punti persi nel finale di partita contro il Napoli: problemi muscolari per Pavoletti che dovrebbe accomodarsi in panchina, squalificati Srna e Ceppitelli, spazio a Faragò e Romagna nell’XI titolare, un'altra possibilità per Cerrari in fase offensiva.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Faragò, Romagna, Klavan, Padoin; Bradaric, Barella, Ionita; Joao Pedro, Farias; Cerri.

Empoli-Sampdoria (sabato 22 dicembre, ore 15:00)

Iachini non potrà contare sullo squalificato, probabile al suo posto l'impiego di Acquah. Da valutare il recupero di Pasqual, sostituito da Antonelli nell’ultimo match contro la Fiorentina, fermo Bennacer per un lieve infortunio alla tibia. In attacco confermata la coppia La Gumina-Caputo. I blucerchiati devono fare a meno di Bereszynski, Giampaolo dovrebbe riproporre la formazione che ha battuto il Parma; in attacco vanno verso la riconferma Caprari e Ramirez, con Defrel e Saponara pronti a subentrare in caso di necessità. Indifesa Tonelli si gioca il posto da titolare con Colley.

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Maietta, Silvestre; Di Lorenzo, Capezzi, H.J. Traore, Acquah, Antonelli; Caputo, La Gumina.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari.

Genoa-Atalanta (sabato 22 dicembre, ore 15:00)

Mister Prandelli, alla ricerca della sua prima vittoria sulla panchina genoana, recupera Criscito, Gunter e Lapadula, torna in panchina Zukanovic. Contro i bergamaschi riconfermerà il 3-5-2 con Sandro titolare in mediana, mentre in attacco resta indissolubile il tandem Kouamè-Piatek. L’Atalanta resta con il dubbio Palomino, se non dovesse recuperare riecco Masiello in difesa; in avanti Ilicic giocherà a supporto di Gomez e Zapata.

Genoa (3-5-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Piatek, Kouamé.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Mancini, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic; Gomez, D. Zapata.

Milan-Fiorentina (sabato 22 dicembre, ore 15:00)

Kessie e Bakayoko squalificati, Gattuso dovrà ridisegnare il centrocampo, ma resta improbabile l’impiego di Montolivo fuori da troppo tempo e in rotta con la società. I rossoneri potrebbero tornare al 4-3-3 con Higuain, Suso e Castillejo là davanti e Cutrone grande escluso. A centrocampo Calhanoglu potrebbe essere arretrato al fianco di Mauri e Bertolacci. Pioli può contare sulla rosa al completo dopo il ritorno di Veretout, Milenkovic ed Edimilson Fernandes, con i primi due che sicuramente rientreranno nell'XI titolare, mentre in mediana ballottaggio tra Edimilson e Gerson. Davanti sembra scontato il tridente formato da Mirallas con Simeone e Chiesa.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, C. Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Bertolacci, José Mauri, Calhanoglu; Suso, Higuain, Castillejo.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Ger. Pezzella, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson Fernandes; Chiesa, Simeone, Mirallas.

Napoli-Spal (sabato 22 dicembre, ore 15:00)

Mister Ancelotti penserà sicuramente al turnover in vista della trasferta di San Siro contro l’Inter in programma il 26. Dovrebbe riposare Koulibaly, diffidato, mentre al centro rientra Albiol. A centrocampo dovrebbe tornare Hamsik, a sinistra ballottaggio Ruiz-Zielinski, turno di stop per Allan a causa del "colpo della strega". In avanti Insigne dovrebbe fare coppia con Milik. La squadra ospite con il dubbio Missiroli, uscito malconcio dalla gara con il Chievo, mentre in avanti Floccari sembra in forma e scalpita per soffiare il posto ad uno fra Antenucci e Petagna.

Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Callejòn, Hamsik, Rog, Fabian Ruiz; Mertens, Insigne.

Spal (3-5-2): Gomis; Vicari, Bonifazi, Felipe; Fares, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Lazzari; Antenucci, Petagna.

Sassuolo-Torino (sabato 22 dicembre, ore 15:00)

De Zerbi non può contare sull’infortunato Boateng e sullo squalificato Djuric, quindi in attacco inevitabile il tridente formato da Berardi-Babacar-Di Francesco. Resta da capire se il modulo di gioco sarà il 4-3-3 o il 3-4-3, ma resta intoccabile Duncan in mediana. Il Torino recupera Iago Falque, ma resta incerto un suo impiego dal 1’ al Mapei Stadium, mentre in dubbio è Sirigu dopo l’infortunio nel derby (pronto Ichazo). In attacco confermato il tandem Zaza-Belotti.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Duncan, Sensi, Bourabia; Berardi, Babacar, Di Francesco.

Torino (3-5-2): Ichazo; Izzo, N’Koulou, Djidji; Aina, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti.

Udinese-Frosinone (sabato 22 dicembre, ore 15:00)

Davide Nicola potrebbe puntare ancora sul duo offensivo formato da De Paul e Pussetto, con Lasagna sche scalpita per un posto da titolare. Nelle fila ciociare esordio sulla panchina di Baroni, che dovrà fare a meno degli infortunati Paganini, Hallfredsson e Dionisi.

Udinese (3-5-2): Musso; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, D’Alessandro; De Paul, Pussetto.

Frosinone (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Ciano; Campbell.

Chievo-Inter (sabato 22 dicembre, ore 18:00)

I padroni di casa non possono fare affidamento sullo squalificato Radovanovic, ancora in dubbio Obi e Cacciatore; in attacco Pellissier titolare, ballottaggio Stepinski-Meggiorini al suo fianco. Spalletti deve fare a meno dello squalificato Asamoah in difesa, a centrocampo non rischierà Nainggolan dal 1' in vista del prossimo match contro il Napoli.

Chievo (4-3-2-1): Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba, Jaroszynski; Giaccherini, N. Rigoni, Hetemaj; Birsa, Stepinski; Pellissier.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio; Borja Valero, Brozovic; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi.

Parma-Bologna (sabato 22 dicembre, ore 18:00)

D'Aversa recupera Gervinho che potrebbe partire dal 1', mentre la fascia mediana sarà formata da Rigoni, Scozzarella e Barillà. Tra le file del Bologna ancora assente Pulgar, al suo posto riconfermato Nagy. Inamovibile il tandem d'attacco Palacio-Santander.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, B. Alves, Bastoni, Gagliolo; L. Rigoni, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Nagy, Svanberg, Dijks; Santander, Palacio.

Juventus-Roma (sabato 22 dicembre, ore 20:30)

Allegri aveva preannunciato un turno di riposo per Cristiano Ronaldo prima della fine dell'anno, ma non sarà in occasione della sfida contro la Roma. A centrocampo scala le gerarchie Bentancur con Emre Can che ritorna in panchina, intoccabile Pjanic. I giallorossi recuperano Dzeko, ma non è detto che venga subito sacrificato; Di Francesco deve rinunciare a Pellegrini ed El Shaarawy. Dietro rientra Florenzi, a centrocampo ci saranno ancora Cristanze e Nzonzi visto che De Rossi non ha ancora recuperato dall'infortunio.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Under, Zanuolo, Kluivert; Schick.