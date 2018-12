Napoli-Spal, valida per la 17esima giornata di Serie A, si gioca sabato alle ore 15:00. Assente Allan, in porta ritorna Meret. In casa Spal si punta sul tandem d'attacco Antenucci-Petagna.

18 minuti fa di Luigi Ciamburro

Napoli-Spal è una partita teoricamente scontata, ma dopo l'inattesa battuta d'arresto con il Chievo di un mese fa mister Ancelotti chiede massima concentrazione per incassare i tre punti. La 17esima gara di Serie A si gioca al San Paolo alle ore 15:00 in una calorosa cornice di pubblico: venduti oltre 33.000 biglietti, grazie anche alla politica dei prezzi popolari, e nelle ultime ore il numero è destinato a crescere. L’arbitro di Napoli-Spal sarà Federico La Penna di Roma, Alfonso Marrazzo e Filippo Valeriani saranno i guardalinee, il quarto uomo è Lorenzo Maggioni. Al VAR ci sarà, invece, Luca Pairetto assistito da Pasquale De Meo.

La squadra partenopea è reduce da tre successi consecutivi e vuole proseguire la scia positiva. Vietato pensare al prossimo impegno contro l'Inter del 26 dicembre, anche se Ancelotti potrebbe preservare Insigne o Koulibaly, entrambi diffidati, per il big match di San Siro. Nelle ultime ore Allan è entrato nella lista degli indisponibili per un problema alla schiena, ma tornerà titolare per la sfida di Santo Stefano.

La formazione estense non vince in campionato da sette gare, tre pareggi nelle ultime tre gare, e il Napoli non sarà certamente disposto a concedere regali. Semplici potrebbe puntare su un leggero turnover in vista della gara casalinga contro l'Udinese del 26 dicembre, ma senza rivoluzionare la formazione, perché l'obiettivo è cercare di strappare almeno un punto d'oro in ottica salvezza.

Serie A, le probabili formazioni di Napoli-Spal

In conferenza stampa Ancelotti ha assicurato che non farà calcoli e schiererà la miglior formazione possibile. Con Cagliari e Atalanta la vittoria è arrivata nelle fasi finali, serve quindi più intensità già dal fischio d'inizio per non correre troppi rischi. Restano i soliti dubbi sulla coppia d'attacco, con Insigne che potrebbe partire dalla panchina vista la diffida che potrebbe metterlo a rischio contro l'Inter. In porta ritorna Meret che non accusa più fastidi alla spalla, a centrocampo ballottaggio Rog-Fabian Ruiz per sostituire Allan. In casa estense Lazzari e Missiroli sono in dubbio, in difesa potrebbe tornare Cionek, mentre in attacco sembra confermata la coppia Antenucci-Petagna.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Callejòn, Hamsik, Diawara, Fabian Ruiz; Mertens, Milik.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Valoti, Schiattarella, Kurtic, Fares; Petagna, Antenucci.

Dove vedere Napoli-Spal in TV e streaming

Napoli-Spal sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre). Si potrà seguire il match in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go o NowTV, con possibilità di abbonamento anche giornaliero. I non abbonati potranno collegarsi a Radio Rai 1 o sulle frequenza di Kiss Kiss Italia per la diretta radiofonica.

1X2: le quote dei bookmaker

Napoli super favorito in questa sfida valida per la 17esima giornata di Serie A. Il segno 1 è quotato a 1,22, il segno X vale 6,60, mentre il 2 è pagato 13 volte la posta in palio. Si prevede una partita ricca di gol, con l'Under che moltiplica l'importo per 2,68, mentre l'Over è segnato in lavagna a 1,43. Per chi desidera scommettere sul primo marcatore: Mertens, Milik e Insigne vengono quotati a 4,20, più interessante Callejon a quota 6,00, mentre nelle fila della Spal Petagna e Antenucci sono riportati a 13,00, Lazzari a 81,00.

I precedenti tra Napoli e Spal

In Serie A Napoli e Spal si sono scontrati 30 volte: 16 le vittorie degli azzurri, 5 pareggi e 9 successi per gli estensi. L'ultimo incontro risale al 18 febbraio 2018 allo stadio di Fuorigrotta con i partenopei vincitori per 1-0, mentre l'ultima allo stadio Paolo Mazza è datata 23 ottobre 2017 e si concluse con la vittoria del Napoli per 3-2. L’ultima vittoria biancazzurra è lo 0-2 firmato il 12 marzo 1961 da Massei e Carpanesi.