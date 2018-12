Sarà Massa d'Imperia l'arbitro del big match della 17a giornata di Serie A. L'arbitro è al primo Juventus-Roma. I precedenti con l'arbitro ligure sorridono ai bianconeri, ma anche ai giallorossi.

59 minuti fa

È il big match della 17a giornata di Serie A, la sfida che accenderà l'ultimo giro di partite prima del Natale. Juventus e Roma si sfideranno all'Allianz Stadium sabato alle 20.30, di fronte a un impianto esaurito. I bianconeri cercano un'altra vittoria, la sedicesima, per consolidare il distacco dal Napoli e continuare a puntellare i loro record. La Roma, dopo il successo contro il Genoa, hanno allentato un po' la morsa delle polemiche.

Una sconfitta contro la squadra di Prandelli -n on è un mistero - sarebbe costata la panchina a Eusebio Di Francesco. La posizione del tecnico, però, non è ancora salda, una sconfitta dai connotati pesanti potrebbe rimetterla in discussione e aprire scenari che in questa settimana si erano attenuati. La Roma è a tre punti dalla zona Champions, non può permettersi troppi passi falsi.

Anche se tutti, sulla sponda giallorossa del Tevere sono consci della difficoltà della sfida di sabato. La Juventus macina record, non ha mai perso in Serie A, ha dalla sua uno dei giocatori più forti del mondo (se non il più forte) e viene da due vittorie pesanti contro Inter e Torino. Allegri non vuole cali di tensione, a Santo Stefano la Juve andrà a Bergamo, campo difficile, insidioso e battere la Roma sarebbe il modo migliore per approcciare a quella gara.

Serie A, Juventus-Roma a Massa: i precedenti

A dirigere una sfida storicamente difficile, carica di tensione e polemiche, sarà il signor Davide Massa della sezione di Imperia. Per il fischietto ligure è il primo Juventus-Roma della carriera. Ed è la prima volta che Massa arbitrerà la Juventus in questa stagione. I precedenti con i bianconeri sono tredici e recitano dieci vittorie juventine, due pareggi e una sconfitta. L'ultima partita della Juventus in Serie A arbitrata da Massa è datata 17 marzo 2018, quando la squadra di Allegri impattò 0-0 a Ferrara contro la Spal.

Sono di più i precedenti che l'arbitro classe '81 può vantare con la Roma. 15 le volte che Massa ha diretto la squadra giallorossa e bilancio più equilibrato, seppur favorevole a De Rossi e compagni: sette vittorie romaniste, sei pareggi e due sconfitte. Una delle quali in questa stagione.

Massa ha già arbitrato la Roma due volte quest'anno: sconfitta a Bologna (2-0) alla quinta giornata e pareggio a Napoli (1-1) alla decima. Gli assistenti saranno Tegoni e Vuoto. Mentre al var agirà Piero Giacomelli di Trieste. Avar il signor Lo Cicero. Mentre il IV uomo sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli.