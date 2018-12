Il tecnico rossonero non nasconde preoccupazione e rammarico dopo il pareggio di Bologna e mette in guardia i suoi dalla Fiorentina. Poi sul mercato: "Faremo un paio di acquisti, Higuain non mi ha detto nulla del Chelsea".

35 minuti fa di MarcoValerio Bava

Il momento è complicato, inutile nascondersi dietro un dito e Gennaro Gattuso non è tipo da alibi o da giri di parole. Il Milan non gira, ha sprecato due occasioni per allungare in classifica in Serie A, per scavare un piccolo solco con Lazio e Roma in particolare. Le due romane sono ancora lì, l'Atalanta è tornata prepotentemente in corsa e anche il Sassuolo si è riavvicinato. I rossoneri sono ancora quarti in classifica, ma i distacchi sono minimi e i due 0-0 consecutivi hanno tutta l'aria della chance cestinata.

Alle porte c'è ora la Fiorentina, a San Siro il Milan cerca i tre punti che mancano dal 2 dicembre, dalla sfida vinta 2-1 contro il Parma. Quello che rimane l'unico successo delle ultime cinque giornate. I viola sono tornati a vincere domenica scorsa in Serie A dopo due mesi e mezzo di astinenza, battendo un Empoli in gran forma. Simeone ha ritrovato il feeling con il gol, ha segnato due reti nelle ultime due giornate entrando anche in polemica coi tifosi.

L'avversario, insomma, non è certo dei più comodi. Pioli sogna il colpaccio, una vittoria proietterebbe la Fiorentina a due punti dai rossoneri e l'occasione è ghiotta. Ma Gattuso vuole una reazione, l'ha chiesta ai suoi in conferenza stampa, pur ribadendo le preoccupazioni per lo stato mentale della squadra che è reduce da un periodo negativo, soprattutto a causa della sconfitta shock contro l'Olympiacos che è valsa l'eliminazione dall'Europa League. Sono stati tanti gli argomenti toccati dall'allenatore del Milan. Campo e non solo. Perché soprattutto Cutrone e Higuain stanno facendo parlare di sé e non tanto per i gol segnati.

Serie A, Gattuso tra preoccupazione e voglia di riscatto

Gattuso sa che il suo Milan non vive un momento positivo. Non si nasconde, ne parla quasi per esorcizzare il timore di una crisi vera e propria. Ci sono poi i rimpianti per non aver allungato in classifica, approfittando del momento poco felice di Lazio e Roma. Contro la Fiorentina servirà una prova di carattere, per fare il tanto sospirato salto di qualità:

Io sono convinto che contro la Fiorentina faremo qualcosa in più. Non riusciamo a fare il salto di qualità, a dare il colpo del ko quando serve. Ci manca questo aspetto, ci manca vincere partite importanti. Mi chiedo sempre come migliorare ed è qualcosa su cui stiamo lavorando. Manca un po' di personalità forse, ma il problema principale è che fatichiamo a fare il salto di qualità. Contro i viola dovremo dare tutti di più, loro sono forti, hanno organizzazione e giocatori offensivi importanti.

Ma la testa di tutti, a Milanello, non può essere sgombra di preoccupazioni, serena come se il momento fosse di più positivi. Il tonfo di Atene porta con sé scorie inevitabili e i pareggi con Torino e Bologna hanno sì mantenuto il Milan quarto, ma con diverse squadra addosso:

Potevamo allungare in classifica e non lo abbiamo fatto, questo mi preoccupa. A Bologna abbiamo giocato in modo scolastico, ci è mancata la giocata giusta per portare a casa la vittoria. Non siamo stati bravi a livello tecnico, con loro giocavano tutti dietro la linea della palla serviva qualcosa in più. Mi preoccupa la testa dei miei giocatori, abbiamo faticato nelle ultime partite e qualcosa può rimanere.

L'obiettivo primario resta il ritorno in Champions League. Una strada poteva essere arrivare in fondo all'Europa League, ma il suicidio del Pireo ha chiuso quel sentiero. Resta il campionato, il quarto posto da difendere e se possibile consolidare, nuovi passi falsi potrebbero spingere la società a delle riflessioni e mettere definitivamente in discussione la posizione di Gattuso:

Il club mi ha chiesto di arrivare in Champions, me lo ha chiesto dal primo giorno. È difficile, ma siamo quarti e ora è fondamentale sbagliare il meno possibile. Io penso solo a lavorare, a far rendere questa squadra, non penso all'esonero, non ho problemi, per me quelle che fate sui giornali sono chiacchiere.

Milan, Higuain e Cutrone irrequieti

Mancano anche i gol di Higuain e Cutrone. I due sono le punte di diamante del Milan, quelli che devono garantire la finalizzazione della manovra. Soprattutto il Pipita sta deludendo. Nervoso e a secco da due mesi in Serie A. Rumors sempre più insistenti lo vogliono lontano da Milano, direzione Chelsea del vecchio maestro Sarri, l'allenatore che più di tutti ne ha esaltato qualità e caratteristiche:

Non ho nessun dubbio su Gonzalo. Mi avete rotto le scatole per mesi che dovevo giocare con i due attaccanti e ora invece sono diventati un problema. In questo momento stiamo facendo fatica perché ci manca qualità in mezzo, abbiamo tanti giocatori fuori in quel reparto. Non è solo Higuain a faticare, è tutta la squadra che gioca col freno a mano. Io un po' lo conosco e soffre perché non segna, gli manca il gol. Io con lui parlo di calcio e non di altro. Di mercato e altre questioni non ne abbiamo parlato, lui non mi ha detto nulla in proposito.

Cutrone ha reagito male al cambio a Bologna, una reazione polemica che ha dato fastidio a Gattuso e anche alla società. Quel "Perché io?" come a voler rimarcare i demeriti di altri compagni non è andato giù e Gattuso lo ha fatto notare in privato al ragazzo che si è scusato e ricomposto la situazione:





Il giorno dopo ha chiesto subito scusa a tutti, è stato un gesto importante. Non mi piacciono queste scenate, il rispetto dei compagni è fondamentale. Preferisco che dicano qualcosa a me piuttosto che dirla ai compagni.

Higuain non è l'unico nome che muove il mercato del Milan. Morata è la pedina che potrebbe entrare nello scambio, è già arrivato Paquetà e la sensazione è che il Milan possa fare altro a centrocampo e in attacco e la sensazione viene confermata dall'allenatore.

Paquetà è uno dei cinque migliori nei test da quando c'è MilanLab, ma non vi aspettate che possa farci vincere subito le partite, ci vuole calma. Deve crescere. Sul mercato non vi aspettate chissà cosa, viaggiate troppo con la fantasia. Io credo che faremo uno o due acquisti. Sicuramente ci serve un giocatore in avanti che possa fare sia l'attaccante che l'esterno, poi vedremo se riusciremo a fare qualcosa a centrocampo.

Leonardo è già al lavoro per accontentare Gattuso. Gennaio è alle porte e alla ripresa il tecnico vorrebbe già avere almeno un rinforzo in rosa.