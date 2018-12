Torna la sfida fra bianconeri e giallorossi e di nuovo scenderanno in campo i grandi campioni che rappresentano le due squadre. Nella storia alcuni duelli individuali sono stati il meglio che il calcio italiano proponeva.

24 minuti fa di Jvan Sica

Sabato sera alle 20.30 ci sarà il big match della diciassettesima giornata di Serie A fra Juventus a Roma, che si terrà in uno Juventus Stadium già pieno in ogni ordine di posto. Oggi la distanza fra le due squadre è molto netta. La Juve con l’acquisto di Cristiano Ronaldo ha accelerato nella sua rincorsa ai top team europei e insieme a scudetto e Coppa Italia il vero grande obiettivo è la Champions League. La Roma invece con la gestione Pallotta-Monchi sta acquisendo sempre di più l’identità di una squadra-vivaio, in cui crescere per alcuni anni i più interessanti talenti mondiali, per poi rivenderli a peso d’oro alle grandi squadre.

Nel corso del tempo Juve-Roma si è contraddistinta per una rivalità sempre molto accesa e per partite che sono rimaste per svariate ragioni nella storia del calcio italiano. La Juventus è una squadra-nazione con tifosi non concentrati solo in un’area territoriale, ma distribuiti lungo tutta la penisola. La Roma invece è l’esempio perfetto di una squadra-territorio, in una città in cui il tifo si divide con un’altra squadra, la Lazio, ma i tifosi giallorossi dominano in alcune aree della capitale.

La sfida fra Juve e Roma inoltre è sempre stata vista anche come lo scontro fra la capitale politica del Paese e quella economica, insieme a Milano, guidata da chi gestiva l’economia torinese, la famiglia Agnelli, da sempre innamorata anche dei colori bianconeri. Una partita dai tanti risvolti, ma se restiamo al campo, è soprattutto un match fra miti del calcio italiano, che in questa partita si sono sfidati, giocando partite entrate di diritto nella memoria storica.

Getty Images Dopo i tanti duelli individuali di una sfida storica in Serie A, Cristiano Ronaldo cerca un grande avversario nella Roma di quest'anno

I più grandi duelli individuali fra Juventus e Roma in Serie A

Orsi-Bernardini: l’italo argentino decide la sfida del 1930

Nel periodo fascista la Juventus è già la squadra del motore economico dell’Italia, gli Agnelli, mentre la Roma è apprezzata da Mussolini e soprattutto diversi gerarchi che lo accompagnano. Le partite di quegli anni sono in questo senso sfide di alto livello e in quella del 26 ottobre 1930 ad incontrarsi sono due grandi campioni: in maglia bianconera l’italo-argentino Raimundo Orsi, in giallorosso Fulvio Bernardini.

Orsi era il grande genio dell’ala sinistra che Agnelli era andato a prendersi dall’Indipendiente, mentre Bernardini era il cervello di una squadra che voleva diventare grande. La Juve iniziava in quel momento il suo quinquennio d’oro, in cui vincerà cinque scudetti e Orsi sarà il suo grande ispiratore, nonché uomo decisivo per la vittoria italiana dei Mondiali nel 1934. Bernardini invece non sarà mai gradito a Pozzo, il quale, si narra, lo considerava fin troppo cerebrale per il suo calcio. In questo Juve-Roma lo spettacolo fu assoluto. La partita termina 3-2 per i bianconeri, con gol decisivo proprio di Orsi.

Sivori-Ghiggia: il decimo scudetto juventino e la prima partita in notturna

Juve-Roma del 24 maggio 1958 è storica per una serie quasi infinita di ragioni. La sfida questa volta è fra Omar Sivori, grande campione anche lui italo-argentino, preso questa volta dal River Plate e Alcides Ghiggia, arrivato a Roma dal Penarol. Sivori era il miglior calciatore al mondo in quel momento, mentre Ghiggia, anche se aveva già visto gli anni migliori con la vittoria dei Mondiali in Brasile otto anni prima, a Roma faceva ancora faville.

Oltre a questi due assi, la partita è da ricordare anche perché decise definitivamente il campionato, con la Juve che in quella giornata vinse il decimo scudetto, quello della prima stella, andarono in gol i tre astri della squadra, Charles e Boniperti oltre a Sivori, ed è anche la prima partita giocata in notturna nella storia della Serie A.

Scirea-Falcao: i centimetri di Turone in una partita penosa

La Juventus nel corso degli anni cresce sempre di più e negli anni ’70 impone la sua legge, mentre la Roma diventa “Rometta”, ovvero una squadra che può arrivare fino ad un certo punto ma non puntare ai grandi traguardi. Con il nuovo presidente Dino Viola però, i giallorossi accelerano e già ad inizio anni ’80 grazie al “brasiliano di Roma”, Bruno Conti, e al brasiliano vero, Falcao, lottano alla pari con la squadra di Zoff, Gentile, Scirea e tanti altri prossimi campioni del mondo.

In questo periodo restano soprattutto le immagini della partita del 10 maggio 1981, quella che può decidere il campionato. Se la Roma vince a Torino scavalca i bianconeri in classifica. La partita, parole di Beppe Viola, è penosa, piena di falli e continue piccole risse, con il solo Falcao che cerca di mettere ordine. Poi arrivano i centimetri di Turone e tutto diventa ancora più tossico. La Roma farà di tutto per superare la Juve e ce la farà solo due anni dopo, con una città che scoppia di felicità.

Baggio-Giannini: la partita del Principe e del Divin Codino

Nella seconda metà degli anni ’80 entrambe le squadre iniziano a calare, mentre emergono il Napoli di Maradona e le milanesi. Con il nuovo decennio Agnelli vuole far ripartire la giostra bianconera e acquista il miglior talento italiano, Roberto Baggio. Dall’altra parte invece c’è un Principe, Giuseppe Giannini, che ha vissuto solo la parte finale della grande Roma dei primi anni ’80 ed è il capitano di questa squadra che continua a galleggiare in buone posizioni di classifica.

Una delle partite più belle in cui erano in campo entrambi i campioni è stata quella del 1° dicembre 1990. Le due squadre si sfidano a viso aperto e il primo ad andare in gol è Schillaci che segna di testa dopo un errore in uscita di Cervone. Poi la Roma riparte e nel secondo tempo proprio il Principe Giannini segna il gol più bello della sua carriera, con una bordata di sinistro all’incrocio dei pali da 30 metri. Al 43’ del secondo tempo Julio Cesar va in fascia, crossa, Cervone fa un nuovo errore in uscita bassa e De Marchi colpisce la palla che va in gol. Un’altra vittoria juventina ma la squadra di Trapattoni è ancora lontana dagli antichi fasti.

Del Piero-Totti: la grande sfida del nuovo millennio

Ad inizio degli anni 2000 Roma e Juventus tornano di nuovo a sfidarsi per la conquista della Serie A. La rosa bianconera ha calciatori del calibro di Zidane, Zambrotta, Inzaghi e Davids, mentre i giallorossi del presidente Sensi possono schierare Samuel, Cafu, Batistuta. Ma le partite di quel periodo sono soprattutto le sfide fra due numeri 10 che devono giocarsi quella maglia anche in Nazionale: Del Piero contro Totti.

La partita del 6 maggio, da giocare ancora una volta a Torino, è di nuovo decisiva per lo scudetto. La Roma di Capello nel primo tempo non scende in campo, prende due gol di Del Piero e Zidane e il film sembra ancora una volta lo stesso. Poi Capello fa una mossa pazza: toglie proprio Totti per inserire il giapponese Nakata. La partita è ribaltata e dopo il gol proprio del numero 8, al 91’ pareggia Montella. Quel pareggio a fine anno sarà decisivo per la vittoria finale.