Il centrocampista uruguaiano si racconta a DAZN.

un'ora fa

Rodrigo Bentancur è ormai uno dei pilastri della Juventus di Massimiliano Allegri. In questa stagione il centrocampista uruguaiano ha collezionato 17 presenze, 2 gol e 1 assist, numeri che certificano la crescita esponenziale del classe 1997. Proprio l'ex giocatore del Boca Juniors si è raccontato a DAZN affrontando tanti argomenti. Tra questi Massimiliano Allegri

Allegri ha avuto un ruolo fondamentale nella mia crescita, mi ha sempre dato fiducia. Quando non giocavo lui mi tranquillizzava, mi diceva che non voleva bruciarmi e che prima o poi sarebbe toccato a me

Bentancur ha proseguito:

Credo sia un po' come se avessi fatto una preparazione lunga un anno e mezzo. Sono arrivato molto esile, ora ho preso 6 chili di massa muscolare. Sono migliorato molto. Oggi gioco sia da mezz’ala che in mezzo, sono cresciuto giocando da centro destra in un centrocampo a 4. Mi ispiro a molti giocatori, ma più di tutti seguo Pjanic e Busquets. Vedendoli cerco di imparare

Su Cristiano Ronaldo:

Quando si entra nello spogliatoio della Juventus, si capisce subito che qui bisogna vincere e basta. Cristiano Ronaldo avevo avuto modo di conoscerlo al Mondiale in Russia, in occasione di un controllo antidoping dopo Portogallo-Uruguay dove eravamo io, lui e Luis Suarez. Mi riconobbe e mi chiamò per nome, non ci potevo credere. La prima volta che l’ho visto allenarsi qui a Torino ho pensato: è un animale. Il modo in cui si allena è ccezionale, dà sempre il massimo e in gruppo sembra un ragazzino, scherza sempre

Poi torna indietro nel tempo: