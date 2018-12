Il tecnico dei partenopei esclude movimenti sia in entrata che in uscita. Contro la Spal intanto mancherà Allan: "Ha un problema alla schiena, ma con l'Inter ci sarà".

0 condivisioni

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Una serie di notizie importanti, forse un regalo. A meno che non sia un bluff. Non sempre le conferenze stampa che precedono le partite di Serie A offrono spunti particolarmente interessanti. Gli allenatori restano abbottonati, non vogliono esporsi, spesso sono schivi. Carlo Ancelotti però banale non lo è mai e, a pochi giorni da Natale, lo ha dimostrato per l'ennesima volta.

Nella conferenza stampa di presentazione della partita di Serie A fra il suo Napoli e la Spal, Carletto ha toccato tanti temi diversi. A partire dalla novità delle tante partite disputate durante le festività. Lui, avendo allenato anche in Inghilterra, è abituato, per questo ha tagliato corto sull'argomento, mandando però un messaggio distensivo:

In Premier League il 26 dicembre le famiglie vanno allo stadio rilassate, noi ci alleneremo a Natale ed è una bella novità per l'Italia

La sfida di domani con la Spal è importante per provare ad accorciare sulla Juventus che sulla carta ha una partita molto più complicata (con la Roma), per questo in molti a Napoli vengono già distratti dalla gara con l'Inter che si giocherà a Santo Stefano. Ancelotti però esclude di fare a meno di Koulibaly e Insigne, benché siano entrambi diffidati.

Non ci penso neanche. Vorrebbe dire far saltare loro una gara in più. Giocherà la formazione migliore anche se mancherà Allan che ha un problema alla schiena. Con l'Inter però ci sarà. Verdi sta bene

Getty Images Ancelotti parla in conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie A fra Napoli e Spal

Serie A, Ancelotti sul calciomercato: "Il Napoli non si muoverà"

Un'altra notizia importante Ancelotti la dà sul calciomercato, che in Italia aprirà il 3 gennaio e chiuderà il 31. Il Napoli però, a detta del tecnico dei partenopei, non farà movimenti. Né in entrata, né in uscita.

Sono soddisfatto dell'organico che ho, è completo. Prendere un altro giocatore potrebbe creare problemi di gestione. Non ci saranno nemmeno cessioni, a meno che qualcuno non lo chieda espressamente. Al momento però il gruppo è sereno e unito

Negli ultimi giorni si è parlato molto anche di Benjamin Pavard, difensore francese (campione del mondo in carica) dello Stoccarda che in estate lascerà il club tedesco. Su di lui c'è il Bayern Monaco (che sembrerebbe avere già un accordo con il giocatore), ma anche i partenopei potrebbero essere interessati.

Se parlassi di lui mancherei di rispetto a Hysaj, Malcuit e Maksimovic

Getty Images I giocatori del Napoli esultano dopo il gol segnato al Cagliari

C'è solo una notizia che Ancelotti non ha voluto dare. In vista della sfida di Serie A con la Spal il tecnico non ha voluto dare indizi relativi alla formazione, mischiando ancora le carte per quel che riguarda l'attacco:

In attacco c'è competizione. I nostri attaccanti hanno vissuto momenti molto positivi: è successo a Insigne, a Mertens, a Milik... Questi ultimi due potrebbero anche giocare in coppia. Fino a oggi però ho preferito sfruttare al massimo il momento migliore dei singoli

Si è parlato anche della visita alla Continassa di Luciano Moggi, con cui Carletto ha lavorato nei suoi due anni da allenatore della Juventus. Ancelotti però ha detto di non vedere nulla di strano nell'incontro. Per lui, probabilmente, non era nemmeno una notizia. Quelle le ha date lui in conferenza.