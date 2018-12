Si avvicina Juventus-Roma, intanto però le big di Serie A pensano al calciomercato. Il Barcellona piazza il colpo Murillo.

Il weekend si avvicina e con esso l'ultimo turno del campionato italiano prima del Natale: il big match della 17esima giornata di Serie A è senza dubbio Juventus-Roma, partita che si guadagna molti dei titoli dei giornali della rassegna stampa sportiva di oggi. La prima pagina del Correre dello Sport è dedicata proprio alla partita dell'Allianz Stadium in programma sabato sera, vista attraverso gli occhi di Pietro Anastasi, ex giocatore bianconero che ora combatte contro un tumore. Spazio nella rassegna stampa di venerdì 21 dicembre anche al calciomercato, in particolare quello di Inter e Juventus: i nerazzurri starebbero pensando di provare l'assalto a Mesut Ozil, in rottura con l'ambiente dell'Arsenal, mentre la squadra campione d'Italia si concentra sui rinnovi contrattuali. Ieri è arrivata l'ufficialità del prolungamento di Alex Sandro fino al 2023 e il prossimo a rinnovare con la Vecchia Signora dovrebbe essere Mauro Mandzukic. L'unico nodo da sciogliere fra la dirigenza bianconera e l'attaccante croato è quello alla durata del contratto: il centravanti vorrebbe chiudere la sua carriera a Torino.

Passiamo ai quotidiani sportivi spagnoli che si concentrano sul Real Madrid e sul Barcellona. I Blancos sono attualmente ad Abu Dhabi per giocare il Mondiale per club: dopo aver conquistato l'accesso alla finale, i campioni d'Europa in carica si giocheranno la vittoria del trofeo nella finale in programma sabato contro l'Al-Ain.

Per quanto riguarda il club blaugrana invece, è arrivato il primo colpo della sessione di calciomercato di gennaio: ieri il Barcellona ha infatti annunciato di aver trovato l'accordo con il Valencia per l'acquisto di Jaison Murillo. L'ex difensore dell'Inter è arrivato ufficialmente fra le fila della squadra catalana con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il cartellino del colombiano, che ha svolto ieri le visite mediche prima di firmare il suo nuovo contratto, costerà fra prestito e riscatto circa 26 milioni di euro.

