Le parole del norvegese alla vigilia del match di Premier League contro il Cardiff.

Inizia ufficialmente l'avventura di Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina del Manchester United. Dopo l'esonero di José Mourinho, i Red Devils hanno deciso di affidare la guida tecnica al norvegese che oggi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League contro il Cardiff:

Quando ero giocatore e il Manchester United mi cercò, non me lo feci ripetere due volte. Adesso è un onore per me aiutare il club fino al termine della stagione, un privilegio. Quando ricevi una proposta simile e ti offrono un contratto di sei mesi, tu non puoi fare altro che accettare e dire di essere felice di poter dare un mano. Ora voglio fare il massimo nei prossimi sei mesi, portare il club il più in alto possibile. Mi rendo conto ci siano tantissimi allenatori che vorrebbero la panchina del Manchester United e di certo io sono uno di loro, ma non è una questione che abbiamo affrontato. Ogni cosa a suo tempo...

Poi ha parlato di Sir Alex Ferguson:

Lui mi ha influenzato in tutto. Il modo di rapportarsi con le persone, come ha gestito il club, come ha mantenuto 25 giocatori sempre felici e affamati. Considero Sir Alex Ferguson il mio mentore. Prendo appunti dal 2003 su come si comportava in certe situazioni. Gli ho già parlato, nessuno è meglio di lui per avere consigli

Su come sarà il suo Manchester United ha detto: