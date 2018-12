Premier League, Man Utd: un giocatore aveva scommesso sull'esonero di Mourinho

Si tratta di Alexis Sanchez, a cui vengono attribuite le seguenti dichiarazioni: "Mourinho durerà ancora poco, fidatevi di me. Presto prenderanno un nuovo allenatore, ormai ci siamo". Il cileno avrebbe messo in palio ben 20mila sterline, una somma che gli verrà pagata da un compagno di squadra: Marcos Rojo.

Continuano a emergere retroscena sull'esonero di José Mourinho. Dopo i festeggiamenti nello spogliatoio messi in atto da Paul Pogba una volta appresa la notizia della cacciata del portoghese, il Sun racconta che un giocatore del Manchester United avrebbe addirittura scommesso sull'addio dello Special One con un compagno di squadra.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK