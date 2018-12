Città del Vaticano inaugurerà a gennaio la prima ASD del paese: potrebbe rappresentare il primo passo verso l'istituzione di un comitato olimpico.

Massimiliano Rincione

Città del Vaticano prepara una introduzione decisa nel mondo dello sport. Il 10 gennaio prossimo, infatti, la Santa Sede presenterà ufficialmente l’Athletica Vaticana, prima ASD del paese che conta circa un migliaio di abitanti distribuiti in 0,44 km quadrati. Una scelta, questa, comunicata dal sottosegretario del Pontificio Consiglio della Cultura Monsignor Melchor Sanchez de Toca.

Questa scelta, che permetterà allo Stato Vaticano di tesserare i propri sportivi a tutti gli effetti come qualsiasi altra associazione, potrebbe concretamente rappresentare un primo step verso l'istituzione di un comitato olimpico, previo ovviamente accordo col CIO.

Città del Vaticano che, dunque, prepara il terreno in vista di un concreto impegno nel settore sportivo, aprendo le porte ad un mondo nuovo per lo stato pontificio. Chiaramente ciò non comporterà l'introduzione tra le proprie fila di atleti professionisti, essendo comunque tutti gli sportivi in questione dipendenti delle amministrazioni vaticane. Come riferito da Monsignor Sanchez de Toca in un virgolettato riportato da Gazzetta.it, però, qualche individualità importante pare già esserci.

Non avremo grandi atleti professionisti, perché i nostri tesserati sono dei dipendenti delle amministrazioni vaticane. Ci auguriamo però che la loro partecipazione agli eventi minori diventi sempre più frequente, anche perché alcuni di loro sono veramente forti. Alla maratona di Roma una guardia svizzera ed un dipendente dei Musei Vaticani sono arrivati tra i primi 50, mentre una collega della farmacia vaticana ha vinto la mezza maratona a Vienna. Tutte le realtà sportive che nasceranno nel tempo potrebbero rappresentare uno step per costruire un Comitato Olimpico embrionale.

Getty Images Città del Vaticano presenterà, il 10 gennaio prossimo, la sua prima Associazione Sportiva Dilettantistica.

Le altre attività sportive di Città del Vaticano

Athletica Vaticana che, intanto, ha già mostrato il proprio simbolo durante gli scorsi mesi, partecipando a degli eventi per lo più situati in quel di Roma. L'introduzione di una ASD permetterà dunque allo stato più piccolo al mondo di allargare la propria sfera sportiva, fin lì nota per lo più per la Clericus Cup, torneo calcistico di Città del Vaticano a cui partecipano però soltanto figure ecclesiastiche come i preti.