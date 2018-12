Chiarezza e schiettezza. Perché a Natale non si possono dire bugie, specie ai bambini. Non sul presente e il futuro del Milan.

Il presidente, in quanto tale, rappresenta gli azionisti, ovvero chi ha investito i soldi nel club. Quindi mi occupo di temi di rilievo sulla squadra, o per esempio del nuovo stadio del Milan. Pensiamo di farlo insieme all'Inter .

In quanto presidente, Scaroni ha compiti e responsabilità importanti. Ai bambini che gli chiedevano di spiegar loro in cosa consistesse il suo lavoro, il numero uno del Milan ha risposto dando anche una notizia importante relativa allo stadio:

Quel "bisogno" fotografa nitidamente la situazione. Quello del quarto posto per i rossoneri non è un obiettivo, è una necessità .

Paolo Scaroni, presidente del Milan , ha partecipato ieri alla festa natalizia del settore giovanile rossonero e si è concesso alle domande dei bambini. Le generazioni del futuro, quelle che dovranno tornare a vedere il club primeggiare in Italia e in Europa , magari in uno stadio nuovo.

