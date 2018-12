A dodici anni da Calciopoli l'ex dirigente bianconero torna a fare visita ai bianconeri. Ma sui social network scoppia la bufera.

0 condivisioni

2 ore fa di Andrea Bracco

Luciano Moggi torna alla Juventus. No, non nella maniera in cui si potrebbe pensare, tutt'altro. L'ex dirigente bianconero, radiato dal mondo del calcio in seguito il caso Calciopoli scoppiato nell'estate del 2006, nella giornata di giovedì ha fatto visita alla squadra recandosi alla Continassa, dove la Juventus si stava allenando in vista del prossimo impegno di campionato contro la Roma.

Moggi è arrivato nel pomeriggio trattenendosi qualche ora per fare due chiacchiere con dirigenti, allenatore e giocatori vari. Nelle foto che circolano ormai da tantissime ore sul web lo si vede chiaramente ridere e scherzare con Massimiliano Allegri e Giorgio Chiellini, rispettivamente allenatore e capitano dei bianconeri, e poi discutere con il responsabile del settore giovanile Gianluca Pessotto. Infine, non è mancata la stretta di mano con Fabio Paratici, l'erede designato di Giuseppe Marotta nonché cervello di tutte le operazioni di mercato juventine.

A confermare la visita alla Continassa anche un suo tweet pubblicato in serata che, come prevedibile, ha scatenato una vera e propria bufera sul web. Quella di ieri è stata la prima volta che, da quello sciagurato 2006, l'ex direttore generale della Juventus è tornato in quella che per circa dodici anni è stata la sua casa, all'interno della quale ha costruito le pagine migliori della sua carriera prima di finire in un enorme vortice giudiziario con risvolti prima sportivi e poi penali.

Getty Images

Juventus, Moggi in visita alla squadra: le reazioni dei social

Juventus - Roma di sabato sera è una partita che, a meno che non si voglia fare un coraggioso esercizio di fantasia, non dovrebbe riservare particolari sorprese. Da una parte c'è la corazzata bianconera che in Serie A, quest'anno, non ha ancora perso, mentre dall'altra parte troviamo i giallorossi in piena crisi, tra infortuni e la panchina di Di Francesco in bilico. Così ci ha pensato Luciano Moggi a movimentarne la vigilia. Ovviamente l'episodio non è passato inosservato e, come da previsioni, ha scatenato sui social network le reazioni più disparate.

La maggior parte dei tifosi juventini ha accolto con gioia questo inatteso riavvicinamento tra le due parti, diventate entità sconosciute proprio a causa di Calciopoli. La Juventus, dopo lo scandalo che investì Moggi in prima persona, prese le distanze dal suo dirigente e pensò soltanto a preparare una tesi difensiva per difendersi dalle accuse che ai tempi piovevano dalla Procura. Accuse poi trasformatesi in sentenze che ancora oggi fanno discutere. Per questo un buon numero di fan bianconeri rivedrebbe di buon occhio un eventuale ritorno di Moggi in casa Juventus, come confermato dai tanti attestati di stima pubblicati proprio sotto al tweet "inciminato".

Dall'altra parte, ovviamente, ci sono gli antijuventini, convinti che la Juventus abbia fatto male a permettere a un personaggio con i trascorsi di Moggi di riavvicinarsi all'ambiente bianconero. Per molti questo episodio rappresenta una specie di segnale secondo il quale la società non ha problemi a intrattenere rapporti con un ex dirigente radiato dal mondo del calcio, il quale ha contribuito peraltro in maniera decisiva alla prima retrocessione in Serie B della Juventus. La visita però è andata molto bene e pare si sia parlato principalmente di calcio.

Moggi da diversi anni è ospite fisso dei maggiori talk show televisivi, molto spesso utilizzati per difendere la propria immagine in seguito a un processo che - secondo il suo punto di vista - non si sarebbe concluso in modo equo. In ogni caso sembra davvero acqua passata: dagli scatti di giovedì si evince chiaramente come il clima fosse sereno e l'ambiente particolamente distensivo, figlio probabilmente anche del grande rispetto nutrito per Moggi da parte dei maggiori rappresentanti dell'attuale Juventus. I tempi bui, quelli del 2006, sembrano definitivamente dimenticati.