Cantarono "Napoli usa il sapone". L'episodio a giugno, dopo la vittoria in semifinale contro i partenopei. La Juventus è stata sanzionata con 6 mila euro di ammenda.

0 condivisioni

8 ore fa di Luca Guerra

Una punizione esemplare, limitata nel tempo ma capace di colpire trasversalmente tutta la rosa. Il Tribunale federale nazionale ha sanzionato con una giornata di squalifica 25 calciatori della squadra Under 15 della Juventus. La sanzione arriva in seguito a quanto accaduto nello scorso giugno, dopo la semifinale della Final Four Scudetto del Campionato Nazionale di categoria, vinta dai giovanissimi bianconeri.

I calciatori della Juventus Under 15, dopo la vittoria per 3-0 sugli avversari del Napoli, avevano dato il via ai festeggiamenti nello spogliatoio. Gioia legittima per celebrare l'accesso in finale, che si era però trasformata presto in eccesso. Come testimoniato da un video postato in rete da uno dei calciatori bianconeri, Luciano Pisapia, dallo spogliatoio juventino era partito il coro "abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone", ormai tristemente celebre.

Il filmato era presto finito in rete, suscitando inevitabili polemiche, mentre la Juventus si era espressa sull'accaduto con un tweet: "In seguito agli avvenimenti di Juventus-Napoli Under 15 - si leggeva nella breve nota della società bianconera - il club si riserva di accertare con precisione i fatti e di decidere le relative sanzioni disciplinari nei confronti dei propri tesserati". Cinque mesi dopo i fatti, il Tribunale Federale si è espresso con la squalifica per 25 giovani calciatori bianconeri.

Juventus Under 15, stop a 25 calciatori per cori anti-Napoli: club non presentò memoria difensiva

A infliggere la sanzione è stata la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Cesare Mastrocola. La Juventus è stata anche condannata al pagamento di un'ammenda pari a 6000 euro. Alla Figc all'epoca dei fatti non era arrivata invece alcuna memoria difensiva da parte del club bianconero, che prima aveva valutato anche l'opzione di non far partecipare la propria squadra alla finale di categoria e successivamente aveva concordato con la Federazione un percorso riabilitativo per i ragazzi della rosa. Il "coro dal contenuto gravemente offensivo nei confronti della squadra avversaria, dei suoi tifosi e della città di Napoli", come si legge nel dispositivo del giudice, è costato caro al club bianconero e ai suoi giovani calciatori. Che impareranno la lezione osservando dalla tribuna una partita di campionato, fermi per squalifica.