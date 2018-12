Una banda di professionisti avrebbe clonato il libretto degli assegni del centrocampista nerazzurro, la cui denuncia però fa venire alla luce il suo amore per il gioco d'azzardo consumata a Montecarlo.

un'ora fa di Simone Cola

Ancora in attesa di dare il meglio di sé per l'Inter, club che lo ha prelevato la scorsa estate dalla Roma, Radja Nainggolan si trova al centro di una vicenda di cronaca che pur vedendolo vestire i panni della vittima finisce per fare luce su alcune abitudini che forse il calciatore avrebbe preferito non diventassero di dominio pubblico.

È La Stampa a raccontare la vicenda che ha visto il centrocampista belga al centro di una truffa organizzata da una banda di malavitosi con sede a Roma e specializzata nel clonare carte di credito e libretti degli assegni. Accortosi di un ammanco consistente - pari a 150mila euro - qualche settimana fa Nainggolan si era recato insieme a un uomo di fiducia dell'Inter a sporgere denuncia ai carabinieri di Milano: qualcuno aveva incassato un assegno con quella cifra a suo nome.

Le indagini hanno portato poi alla scoperta che la cifra era stata incassata nel Lazio e che i malviventi sono persino stati ripresi dalle telecamere degli istituti di credito mentre ritiravano il maltolto. Tutto risolto, dunque, o almeno così pare. Se non fosse che contemporaneamente a queste indagini si è scoperto che l'assegno clonato da 150mila euro era destinato a coprire alcune perdite che Nainggolan aveva fatto registrare al Casinò di Montecarlo lo scorso agosto, proprio mentre l'Inter ultimava la preparazione. E che queste perdite non erano certo le uniche.

Nato ad Anversa da madre belga e padre indonesiano, cresciuto in una situazione tutt'altro che semplice, Radja Nainggolan è arrivato in Italia a 17 anni dopo essersi formato nel Germinal Beerschot. La sua prima squadra è il Piacenza, esperienza che precede l'esplosione a Cagliari - dove gioca dal 2010 al 2014 - e la successiva affermazione alla Roma, dove si impone definitivamente come uno dei centrocampisti più forti e completi di tutta la Serie A.

Giocatore capace di esaltare tifosi e allenatori allo stesso modo, il Ninja è da sempre noto per avere un carattere tutto suo, che lo ha portato ad esempio a trovare chiuse le porte della Nazionale dopo numerosi scontri con il ct Roberto Martinez e più in generale a fare spesso dichiarazioni senza filtri, senza peli sulla lingua, segnale di una mentalità indipendente che com'è prevedibile lo ha portato a ricevere anche numerose critiche.

È dunque facile immaginare come quest'ultimo episodio, che svela le sue numerose frequentazioni al Casinò di Montecarlo avvenute proprio nel momento in cui si stava inserendo in una nuova realtà, unite a un rendimento che anche a causa di qualche acciacco fisico non è stato ancora al 100% di certo lo porteranno nuovamente nel mirino di chi non perde occasione per mettere in dubbio il suo essere professionista. Una situazione non nuova per il Ninja, che come già accaduto in passato risponderà alle critiche sul campo mettendo da parte, almeno per il momento, il tavolo verde.