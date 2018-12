I fischietti ellenici hanno deciso di non prestare servizio dopo la brutale aggressione subita dal collega Thanasis Tzilos: rinviate a data da destinarsi le gare dell'imminente turno di Super League, calcio greco ancora nel caos.

di Simone Cola

Ancora caos nel calcio greco: dopo la sospensione nel corso dell'edizione 2014/2015, arrivata in seguito a numerosi episodi di violenza tra le tifoserie, dopo quella dello scorso marzo arrivata in seguito all'invasione di campo del presidente del PAOK Ivan Savvidis, armato di pistola, la Super League si ferma ancora e anche stavolta a causa della violenza.

Gli arbitri ellenici hanno infatti annunciato uno sciopero che non ha lasciato alla federcalcio altra scelta se non quella di rimandare a data da destinarsi le gare in programma nel weekend dal 22 al 23 dicembre 2018. La presa di posizione dei fischietti si è resa necessaria dopo l'inaudito attacco subito dall'arbitro internazionale Thanasis Tzilos, che a inizio mese aveva diretto non senza polemiche la gara finita 1-1 tra Olympiakos e Xanthi e nella giornata di mercoledì è stato aggredito da quattro malviventi nei pressi della sua abitazione.

Ricoverato in ospedale, Tzilos è stato dimesso dopo aver ricevuto numerosi punti alla testa e alle gambe, necessari per curare le ferite rimediate durante il brutale assalto. L'associazione degli arbitri greca ha annunciato che nessun fischietto dirigerà nessuna gara in segno di solidarietà nei confronti del signor Tzilos e che questa presa di posizione è stata adottata per il momento a tempo indeterminato.

Grecia, Super League nel caos: arriva una nuova sospensione

Esprimiamo la nostra indignazione per il codardo attacco subito dal collega Thanasis Tzilos e per i ripetuti attacchi alla categoria arbitrale. Non permetteremo più a queste persone di continuare a cercare di terrorizzarci.

Questo il comunicato dell'associazione degli arbitri greci, un messaggio forte e chiaro del quale la EPO, la federcalcio greca, non ha potuto che prendere atto limitandosi per il momento a sospendere le gare in programma per sabato 22 e domenica 23 dicembre e che avrebbe concluso un anno a dir poco turbolento con gare di rilievo come Panaitolikos-Panathinaikos e Olympiakos-Larissa.

Saltata la 15esima giornata, andrà stabilita una data in cui recuperare le gare perse: probabile che questo accada entro il 12 gennaio, quando teoricamente le squadre dovrebbero tornare in campo dopo la pausa invernale per disputare un 16imo turno che a oggi non può non essere definito a rischio vista la continua situazione di tensione vissuta da un movimento sempre più nel caos e che nelle curve vede la presenza sempre più massiccia di criminali. Lo ribadisce il Panathinaikos, sostenendo che la mafia nel calcio greco vive e regna, mentre un portavoce dell'Olympiakos afferma senza nessun dubbio che "il calcio greco ha davvero toccato il fondo."

Quello dell'aggresione a Thanasis Tzilos è come detto soltanto l'ultimo segnale di un movimento ormai da anni in preda al caos e alla violenza, una situazione così complicata che sarà difficile che qualcuno privo di una bacchetta magica riesca a risolvere nel giro di poche settimane. Ecco dunque lo sciopero dei direttori di gara, che potrebbe non essere l'unico e che rischia di non limitarsi a un solo turno di campionato.