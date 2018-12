L'arrivo in Italia del più forte calciatore al mondo è l'occasione per Francesco Paolo Giordano di analizzarne l'impatto sia dal punto di vista mediatico che da quello commerciale, tecnico ed emotivo.

4 ore fa di Simone Cola

In molti lo hanno definito a ragion veduta "il trasferimento del secolo" e il segnale della rinascita di un movimento calcistico, quello italiano, che da troppo tempo pativa una clamorosa sudditanza nei confronti di Spagna e Inghilterra: sicuramente l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus nell'estate del 2018 non ha risolto in un colpo tutti i problemi che affligono una Serie A ancora meno competitiva delle più importanti leghe europee, certo è però che si è trattato di una riscossa, l'inizio di qualcosa di diverso e che non si vedeva da tempo.

Da molti anni, infatti, il calcio italiano non accoglieva il calciatore considerato, insieme all'eterno rivale Leo Messi, più forte al mondo. Lo sbarco di Cristiano Ronaldo nella realtà della Serie A, e più ancora in quella della Juventus, ha completamente stravolto gli equilibri tecnici, mediatici e commerciali di un campionato che da anni viveva all'ombra di Liga, Premier League e Bundesliga così come quelli emotivi di tifosi e addetti ai lavori, che forse mai avevano avuto a che fare prima con un fenomeno di tale entità.

Perché Cristiano Ronaldo non è - ovviamente - soltanto un calciatore. Nell'era dei social media e dell'informazione 24 ore su 24 il campione portoghese è una vera e propria azienda, un catalizzatore di notizie, un marchio distintivo e capace di attrarre l'interesse di milioni di potenziali spettatori. Non è solo il fenomeno capace di vincere 5 Palloni d'Oro e altrettante Champions League, ma molto di più, qualcosa che Francesco Paolo Giordano, giornalista del magazine sportivo "Rivista Undici", racconta in "Cristiano Ronaldo - Missione Juventus", opera che approfondisce lo sbarco dell'alieno CR7 nella realtà del calcio italiano, gli effetti e le reazioni prodotte.

Getty Images Oltre a raccontare l'impatto economico e social di Cristiano Ronaldo in Serie A il libro di Francesco Paolo Giordano descrive nel dettaglio anche le prime partite in Italia del campione portoghese.

Cristiano Ronaldo: missione Juventus

Partiamo da un presupposto fondamentale: "Cristiano Ronaldo - Missione Juventus" non è tanto un libro sul campione portoghese quanto un'analisi su quello che il suo arrivo ha significato a 360 gradi per il calcio italiano. Saggiamente l'autore evita infatti di raccontare nel dettaglio chi sia CR7, quale sia stata la sua infanzia a Madeira, la sua crescita allo Sporting Lisbona, l'esplosione al Manchester United e la definitiva affermazione al Real Madrid prima della nuova esperienza in bianconero.

Questi aspetti, già ampiamente trattati peraltro in quelle che sono vere e proprie biografie, sono comunque presenti nell'opera ma vengono utilizzati soltanto per delineare l'immagine del "personaggio Cristiano Ronaldo": ecco così che avremo sogni, frasi, episodi e numeri che anno dopo anno hanno definito il campione e il suo successo ad esempio nel campo dei social media, che lo ha portato ad essere l'atleta più seguito su tutte le varie piattaforme con un totale di oltre 340 milioni di fan e clienti potenziali e il volto di decine di aziende leader nel settore come ad esempio EA Sports, che ha dovuto cambiare la copertina di FIFA '19 in fretta e furia dopo il clamoroso trasferimento in Italia.

Questo dato spiega l'importanza del personaggio e quantifica la portata dell'investimento effettuato dalla Juventus, che assicurandosi il calciatore più forte - e seguito - al mondo si è assicurata una crescita a livello di marketing e merchandising che potrebbe davvero cambiare nel medio e lungo termine il suo futuro. Ai dati commerciali, indiscutibili ma pur sempre freddi numeri, vanno poi aggiunte le emozioni che l'arrivo di uno come CR7 ha portato con sé: le sale stampe colme di giornalisti accreditati provenienti da ogni parte del mondo, ad esempio, oppure il silenzio surreale degli stadi italiani a ogni suo tocco del pallone, la spasmodica attesa di un gol, una giocata, un semplice cenno, la rinnovata fiducia nei propri mezzi dei compagni in bianconero e della tifoseria.

È facile essere un supereroe? Beh, probabilmente no. Bisogna essere preparati a tutto, sfidare il pericolo incombente da un momento all'altro, giorno e notte, fare i conti con una quotidianità intensa e snervante, a volte persino contraddittoria - se pensiamo al mite Clark Kent, una volta smessi i panni di Superman. Film e narrativa ci hanno dato questa prospettiva dei supereroi, e un aspetto su tutti è probabilmente il più importante: ai supereroi non è concesso sbagliare. Cristiano Ronaldo è un supereroe. E, certo, non è facile esserlo.

Getty Images Anche le esultanze di Cristiano Ronaldo, studiate nei minimi dettagli, sono un efficacissimo mezzo per comunicare con il pubblico.

L'opera, divisa in 15 capitoli, nonostante tratti argomenti apparentemente complessi è di facile e gradevole lettura: ogni sezione del libro è dedicata a uno specifico aspetto del nuovo capitolo nella carriera del campione portoghese, dal racconto di "come Cristiano Ronaldo è diventato CR7" alla crescita come personaggio pubblico, re dei social e leader in campo, finendo per spiegare in modo eccellente la perfetta fusione tra il campione di calcio e il fenomeno commerciale, due lati della stessa medaglia e strettamente collegati l'uno all'altro.

Una lettura consigliata naturalmente ai fan di Cristiano Ronaldo e della Juventus ma anche a chi fosse interessato ad approfondire l'effettiva portata di un trasferimento che può essere considerato a tutti gli effetti uno spartiacque nella storia del calcio italiano e gli effetti che l'arrivo a Vinovo del più forte e seguito calciatore al mondo ha prodotto e produrrà nel giro dei prossimi anni, che con buona probabilità continueranno a essere, come del resto accade da un decennio a questa parte, "gli anni di CR7".

Intervista all'autore Francesco Paolo Giordano

Perché scrivere un libro su Cristiano Ronaldo adesso vista la presenza di numerose autobiografie su di lui?

Il libro non parla propriamente di lui e della sua carriera, anche perché tanti altri lo hanno fatto. Questo vuole essere il primo libro che parla di Ronaldo alla Juventus per capire l'impatto di un giocatore che è anche un brand e che sposta equilibri tecnici ma anche di marketing, economici. Volevo raccontare da questo punto di vista la nuova dimensione del club bianconero, che come ha detto Agnelli ha intenzione di recuperare il gap che lo separano dai top club europei. D'altra parte mi piaceva anche raccontare l'impatto emotivo di Ronaldo con il calcio italiano: com'è stato accolto dai tifosi, cos'è successo nelle sue prime partite qui, raccontare l'aria che si respirava intorno a lui. L'impatto tecnico ma anche emotivo. Tutta questa carne al fuoco, secondo me, meritava di essere raccolta in un libro: se ne è parlato tanto, se ne è scritto tanto, ma la mia intenzione è stata di riepilogare il tutto e dare qualche chiave di lettura in più rispetto alla biografia classica. Il "CR7 juventino" e come è andato a incidere sulla Juventus stessa.

Cristiano Ronaldo è uno dei pochi campioni che riesce a smuovere emozioni in tutte le tifoserie: questo dipende per te dalla sua forza come giocatore o anche da una superiore capacità di comunicare con il pubblico?

Reputo Cristiano Ronaldo tra i migliori calciatori di ogni tempo. Allo stato attuale forse Messi ha più talento tecnicamente - è incredibile, forse il migliore di sempre - ma CR7 è l'unico forse, proprio insieme a Messi, ad aver mantenuto nella storia un così alto rendimento per così tanto tempo. Nel 2008 Cristiano ha vinto il primo Pallone d'Oro e adesso, dieci anni dopo, è ancora tra i migliori al mondo, una continuità pazzesca che non ha precedenti. L'aspetto tecnico è sicuramente un aspetto che conta nella sua popolarità. Poi c'è anche ovviamente l'aspetto comunicativo: negli anni ha cambiato completamente fisionomia nel suo modo di comunicare con i tifosi, nella sua immagine pubblica. Un tempo era un bad boy, un talento sfrontato, segno del carattere che comunque ha e che resta istintivo quando le cose non vanno come vuole. Ma grazie ai social è riuscito a trasformare la sua immagine in quella del professionista fatto e finito, che punta sempre a migliorarsi e non si accontenta mai. E non è artefatto, lui è così davvero, solo che ha saputo comunicarlo meglio e in modo straordinariamente efficace.

Stiamo parlando dell'atleta più seguito al mondo. Qual è il suo segreto?

Sa comunicare in modo diverso con i tifosi, sono piccoli ma fondamentali dettagli che fanno la differenza in un mondo comunque divisivo come quello del calcio. Il suo modo di esultare, ad esempio, ma anche i post rivolti ai nuovi tifosi: in italiano, da juventino vero fin dal primo giorno, la famosa foto con la famiglia che indossa tutta la maglia bianconera. Lui investe del tempo in questo e lo fa con naturalezza, come quando posta il selfie in palestra il giorno dopo una partita importante, manifesto di chi è già pronto a ripartire, o come quando si ferma ad autografare tutte le maglie che i tifosi hanno comprato con il suo nome.

Cristiano Ronaldo, un calciatore re dei social media. Pensi che sia figlio, magari massima espressione, della sua epoca? O che al contrario abbia lui stesso inaugurato una nuova epoca?

Sono due aspetti che non sono distinti. Ronaldo è figlio della sua epoca, l'epoca dei social e della comunicazione ai massimi livelli, ma allo stesso tempo ha saputo fare un utilizzo di questi mezzi estremamente personale e vincente. Tutti i calciatori ne usufruiscono, ma Cristiano è un passo avanti perché riesce ad avere una comunicazione genuina eppure allo stesso tempo studiata nei minimi dettagli, basata sul tifoso in particolare. Cura moltissimo la sua immagine: il calciatore che non si accontenta mai, il campione che pensa ai tifosi, il serio professionista, il padre di famiglia. Da questo punto di vista è un genio e i risultati gli danno ragione. Per quanto possa avere dietro una strategia giusta e social media manager fenomenali il giochino non funzionerebbe senza di lui. Tutti hanno più o meno lo stesso successo, lui di più perché personalizza a suo modo la comunicazione, basandola non su sé stesso ma sul tifoso che lo segue e al quale intende rivolgersi. Non è più il tifoso che va dall'atleta ma il contrario, il campione che dice ai tifosi "questa foto, questo video, l'ho fatto apposta per voi". E un tifoso cosa può chiedere di più?

Cristiano Ronaldo - Missione Juventus

di Francesco Paolo Giordano

(Kenness Publishing, 2018)

127 pagine - 15,95 €