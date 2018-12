L'allenatore del Nizza scarica l'attaccante italiano: "La società sta trovando una soluzione col suo agente".

2 ore fa

Nella prossima sessione estiva di calciomercato Mario Balotelli lascerà il Nizza e cambierà maglia. Anzi, l'addio forse potrebbe consumarsi già nella finestra invernale che inizierà a breve. In Francia infatti scrivono che il tecnico dei rossoneri, Patrick Vieira, avrebbe gettao la spugna scaricando ufficialmente il giocatore. "Ci abbiamo provato, è stato un fallimento", sono le parole dell'ex giocatore dell'Arsenal.

Che dopo aver escluso SuperMario dalla partita di Coppa di Lega persa 1-0 mercoledì contro il Guingamp, lo ha addirittura lasciato libero di partire per le vacanze in anticipo, a testimonianza di quanto ormai non lo consideri più parte del progetto. In un'intervista concessa a Nice-Matin, Vieira ha parlato così di Balotelli:

Gestirlo non è mai stato facile, prima per colpa del mercato, poi per i ritardi e infine ci si sono messi i problemi di forma. La situazione è precipitata, forse la voglia di fare bene c'è anche ma non è semplice. Ora non so se sia finita, Mario ha ancora un contratto ma la situazione è complessa. Va trovata una soluzione, presidente e dg parleranno con il suo agente a tal proposito. Anche se il 98% dei suoi compagni gli vuole bene, la collaborazione tra di noi può essere definita un fallimento

Vieira ha poi concluso:

Credo che Mario abbia bisogno di una nuova sfida. Non sono deluso, ho imparato molto dal rapporto con Mario

Balotelli ha ancora 6 mesi di contratto con il Nizza. Tra le squadra interessate ad acquistarlo c'è il Marsiglia di Rudi Garcia, mentre in Italia si è parlato di un interessamento da parte della Fiorentina.