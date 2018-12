Il Barcellona batte il primo colpo di mercato: per la difesa arriva l'ex interista Murillo. Al Valencia 2 milioni per il prestito, con opzione di riscatto a 25.

2 ore fa di Andrea Bracco

Il calciomercato di gennaio non ha ancora aperto ufficialmente ma il Barcellona ha già piazzato il primo colpo. Si tratta di Jeison Murillo, difensore centrale che i blaugrana hanno prelevato dal Valencia per andare a tappare una falla nel proprio reparto difensivo. Murillo arriva in Catalogna con un compito molto importante, quello di non far rimpiangere l'infortunato Vermaelen e soprattutto, come sperano i tifosi del Barça, di riuscire a prendere l'eredità del francese Samuel Umtiti, ormai fermo ai box da tantissimo tempo.

L'operazione con la quale Murillo arriva a Barcellona lascia trasparire come forse il colombiano non fosse proprio la primissima scelta: il club lo ha preso in prestito oneroso per una cifra che si aggira intorno ai 2 milioni, fissando un'opzione per il riscatto in vista del prossimo calciomercato estivo a 25 milioni. Una cifra molto importante, tanto che - per convincere il Barça a esercitarla - occorrereranno grandissime prestazioni sin dall'inizio. Murillo si è detto molto felice dell'opportunità ed è atteso in città per la presentazione il 27 dicembre. Nonostante 3 sole presenze in stagione, il centrale cafetero è pronto per essere subito arruolato nella prima squadra, dato che fisicamente sta bene e si allena senza alcun problema già dal ritiro estivo.

Calciomercato, Murillo è del Barcellona: "Un sogno che si avvera"

In mezzo alle tante disavventure, durante lo scorso campionato Murillo ha sofferto anche di problemi all'ernia inguinale, un acciacco che lo ha limitato parecchio contribuendo a fargli perdere definitivamente il posto da titolare. Ora però la carriera del classe 1992 sembra aver preso una direzione differente: la fiducia del Barcellona potrebbe giocare un fattore importante nel suo rilancio, dato che i blaugrana intendono puntare subito su di lui per sistemare un reparto che quest'anno non solo ha perso diversi pezzi, ma sta anche concedendo qualcosina di troppo dal punto di vista dei gol incassati:

Non vedo l'ora di cominciare a lavorare: il Barcellona è un sogno che si realizza.

Originario della Valle del Cauca, Murillo ha cominciato la sua carriera nel Deportivo Cali e, a 19 anni, è stato portato in Europa dall'Udinese, società da sempre molto attenta all'evoluzione dei giovani sudamericani. Dopo quattro anni in Spagna divisi tra Cadiz, Las Palmas e Granada, il centrale è sbarcato in Italia grazie alle prestazioni sfoderate nella Copa America del 2015. All'Inter è rimasto due stagioni giocando oltre 60 partite, ma con l'arrivo di Spalletti e l'esplosione di Skriniar lo spazio si è ridotto sensibilmente, costringendolo a cambiare squadra. Il resto è storia recente e parla di un anno al Valencia e, oggi, di una nuova avventura chiamata Barcellona: a giorni Murillo arriverà alla Ciudad Condal per le visite mediche, per poi fare un full immersion blaugrana fino alla presentazione.

L'operazione di calciomercato legata a Murillo non è però stata accolta benissimo da tutti. Alcuni tifosi hanno sollevato il tema del poco coinvolgimento dei giovani della cantera, da sempre uno dei fiori all'occhiello del Barcellona. Sull'onda di questi dubbi anche i media hanno provato ad approfondire l'argomento, domandandosi se davvero non ci fosse nessuno tra i ragazzi del vivaio in grado di poter dare una mano alla prima squadra. La verità è facilmente intuibile: la società al momento non ritiene di avere fenomeni da lanciare.

Per questo i vari Chumi, Mingueza e Jorge Cuenca per il momento dovranno accontentarsi di sporadiche apparizioni in panchina, mentre Murillo diventerà una pedina sulla quale Valverde può puntare fin da subito. L'ex interista verrà schierato molto probabilmente da centrale di sinistra, ma essendo un destro naturale sarà in grado di dare le adeguate rotazioni sia a Piqué che a Lenglet, vista l'inaffidabilità di Vermalen (che va in scadenza a giugno e non rinnoverà) e i guai fisici che sembrano non voler abbandonare Umtiti. Una situazione ideale per Murillo che, da qui in poi, avrà sei mesi per conquistarsi la riconferma.