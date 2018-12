Un'operazione di calciomercato complicata che però potrebbe diventare realtà. Parliamo dello scambio di attaccanti tra Milan e Chelsea che vedrebbe Higuain volare a Londra e Morata a Milano. Il Pipita si è trasferito la scorsa estate dalla Juventus al Milan, che per averlo ha pagato 18 milioni per il prestito e se vorrà iscattarlo ne dovrà sborsare altri 36.

Non sta vivendo un bel momento, tutt'altro, è a secco di gol da un mese e appare più nervoso oggi giorno che passa. Al Chelsea ritroverebbe Maurizio Sarri, allenatore con cui ai tempi del Napoli si è trovato a meraviglia arrivando a segnare ben 36 gol nel campionato 2015/16. Proprio a Sarri è stato chiesto un commento su questa possibile trattativa e sull'eventuale arrivo del suo pupillo:

Sapete quanto Higuain - ha esordito Sarri nella conferenza stampa tenuta alla vigilia del match di Premier League contro il Leicester - mi piaccia, è un calciatore straordinario e un uomo straordinario. Ma io non voglio parlare di lui. Ho due attaccanti, due e mezzo in questo momento, e Gonzalo gioca per il Milan. Credo sia meglio non parlare di lui in questo momento