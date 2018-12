Dalla Francia filtra ottimismo per l'accordo tra il portiere e i parigini. Si va verso un prolungamento annuale: Buffon giocherà fino a 42 anni.

di Andrea Bracco

Gianluigi Buffon lascia? Nemmeno per sogno. Nonostante i 41 anni alle porte (li compirà a fine gennaio), l'ex portiere di Parma e Juventus potrebbe prolungare ulteriormente la propria carriera per arrivare a essere così uno dei calciatori più longevi di sempre. Secondo le indiscrezioni raccolte dai media francesi, a breve il PSG sarebbe intenzionato a proporre a Buffon un ulteriore rinnovo di contratto per allungare il vincolo con il giocatore, arrivato durante l'ultima sessione estiva di calciomercato.

L'accordo prevede un prolungamento tra le parti per un'altra stagione, quindi Buffon - a meno di cataclismi - dovrebbe difendere i pali del PSG fino al giugno del 2020. La notizia è clamorosa ma non stupisce: già in passato Buffon aveva affermato di non volersi affatto fermare e che, dal suo punto di vista, c'erano ancora parecchie motivazioni che lo legavano al calcio giocato. Questa sua visione, probabilmente, lo ha costretto a lasciare la Juventus anzitempo nonostante il probabile desiderio di terminare la propria carriera in bianconero.

Ma questo è il passato, un passato che oggi conta molto poco. Nonostante le tante critiche piovutegli addosso da una grossa fetta di appassionati, Buffon ha già dimostrato anche quest'anno di poter fare ancora una discreta figura tra i pali. Certo, la reattività non è quella dei bei tempi e non potrebbe essere altrimenti vista la carta di identità, ma la gerarchia e l'autorevolezza con le quali comanda la difesa del PSG non passano assolutamente inosservate. Anzi, sembra proprio che Gigi, nonostante una vita passata a difendere gli stessi colori, si sia calato benissimo nella mentalità del club.

Proprio in virtù di questo suo impatto la società ha deciso di portare avanti un discorso parallelo che riguarda l'altro portiere della squadra, Alphonse Areolà. Il classe 1993 francese ha a sua volta appena rinnovato il contratto col club, che lo ha vincolato fino al 2023. Una scelta importante che sa di investitura: tu rimani con noi e sfrutta Buffon per imparare tutti i trucchi del mestiere, in cambio sarai sicuramente il titolare quando Gigi smetterà. Con buona pace di tutte le pretendenti che lo avevano cercato sul calciomercato, Napoli in prima fila.

Tornando a Buffon, questo rinnovo di contratto arriva in un momento particolarmente felice, con la squadra primissima in Ligue 1 e agli ottavi di Champions League, dove ad attenderla ci sarà il Manchester United. Per l'ex juventino questa è una di quelle partite speciali in quanto tornerà per l'ennesima volta all'Old Trafford, uno stadio che ha segnato la più grande delusione della sua carriera maturata in una serata di maggio del 2003, quando il Milan vinse la Champions League battendo proprio lui e la sua Juve ai calci di rigore.

Da quel giorno di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia: oggi Buffon non veste più i colori bianconeri e si è rimesso in discussione in un ambiente nuovo, nel quale però si è trovato bene sin dall'inizio. Il PSG è stata la soluzione migliore per la sua carriera, come ha già dichiarato in diverse interviste:

Ho sempre detto che avrei lasciato la Juve solo per una grande squadra. Il PSG lo è: la società è ambiziosa e per me giocare con questa maglia è un grande regalo che la vita mi ha fatto. Voglio smettere al top.

E così sarà: se le sue prestazioni dovessero mantenere questi livelli, difficilmente il posto da titolare gli verrà portato via. A 41 anni Buffon sta vivendo una nuova giovinezza, in un contesto che gli ha dato fiducia anche quando le uniche soluzioni di calciomercato possibili sembravano quelle extraeuropee. E Gigi, da buon professionista, vuole giocarsi in pieno le sue chance. L'obiettivo dichiarato è quello di vincere la Champions League, un trofeo che all'ex portiere della Juventus manca per entrare definitivamente nella leggenda.