Sarri non è soddisfatto dello spagnolo e vuole un attaccante di livello internazionale, il Pipita è il suo obiettivo numero uno. Morata vuole lasciare la Premier e Milano è destinazione gradita.

2 ore fa di MarcoValerio Bava

Non stanno convincendo, arrivati con grandi aspettative e accolti come i centravanti in grado di far fare il salto di qualità alle rispettive squadre, Gonzalo Higauin e Alvaro Morata non stanno però rispettando le attese. Il calciomercato Milan si infiamma, perché non è un mistero che l'argentino sia irrequieto, che stia vivendo una situazione difficile, poco felice. Non è un mistero nemmeno che Morata piaccia dalle parti di Milanello.

Higuain è a secco da quasi due mesi, dà segnali di nervosismo, d'insofferenza e anche Rino Gattuso lo ha invitato a dare di più, a vestire i panni del trascinatore, lui che nello spogliatoio è uno degli elementi con più esperienza e spessore internazionale. Il Pipita, però, si dice che soffra la scarsa produzione offensiva della squadra che ha chiuso le ultime due partite di campionato con zero gol segnati e che non si aspettasse tutte queste difficoltà.

Morata, dal canto suo, in Premier non vuole più stare. Lo aveva già fatto intendere in estate. Ma il club di Londra non aveva trovato nessuno disposto ad accontentare le richieste economiche del patron Roman Abramovich che chiedeva almeno 60 milioni per farlo partire. Nemmeno i rossoneri, che con Mirabelli si erano più volte avvicinati allo spagnolo. Troppi quei soldi visto che l'ex Juve era reduce da una stagione deludente, in cui le difficoltà sul campo si erano mixate a quelle extracalcistiche. Sarri lo aveva convinto a restare, a non ascoltare le sirene del Milan e del calciomercato, a tentare il rilancio. Ma anche il tecnico si è convinto che forse per Morata sia meglio cambiare aria e che il Chelsea abbia bisogno di un altro tipo di attaccante.

Getty Images

Calciomercato Milan, Morata-Higauin: ipotesi scambio

Magari come quel Gonzalo Higauin che con Sarri ha raggiunto il record di gol segnati in un solo campionato di Serie A: 36 nella stagione 2015/2016 a Napoli. L'argentino sarebbe entusiasta di riabbracciare il vecchio maestro, con cui i rapporti si sono risanati dopo un periodo di difficoltà successivo all'addio del Pipita agli azzurri per approdare alla Juventus. Morata al Milan andrebbe eccome, anche perché l'Italia è una delle sue mete predilette, anche perché lì vive la famiglia della moglie Alice e col Chelsea ormai il rapporto è al capolinea. Alvaro è finito indietro nelle gerarchie e vuole cambiare.

Secondo SkySports gli inglesi avrebbero già allacciato i contatti e cominciato a seguire con attenzione Higuain. L'idea è quella di prenderlo già a gennaio, così da regalare a Sarri il suo attaccante. Quello che già in estate aveva tentato di portare a Londra, il suo pupillo. Poi la cosa non si fece, perché il Chelsea preferì non assecondare le richieste economiche della Juventus per un giocatore che viaggiava verso i 31 anni. Ma ora le esigenze tecniche sono evidenti, tanto che Sarri ha cominciato a utilizzare Hazard falso nove, insoddisfatto dal rendimento di Morata e Giroud.

Nell'operazione dovrebbe essere coinvolta anche la Juventus che è ancora proprietaria del cartellino di Higauin. L'argentino è arrivato in rossonero in prestito oneroso (18 milioni) con diritto di riscatto fissato a 36 milioni. Per ora le idee nel calciomercato del Milan sono due. La prima riguarda un acquisto a titolo definitivo con il Chelsea, che andrebbe a trattare il cartellino del Pipita con la Juventus e nel contempo si siederebbe al tavolo con il Milan per la cessione di Morata. La seconda, invece, si formula su uno scambio di prestiti, con i giocatori che tornerebbero alla base a giugno e col Chelsea che dovrebbe poi trattare con la Juve il riscatto in estate.