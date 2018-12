La squadra ha bisogno di un uomo di personalità ed esperienza in mezzo al campo, il nuovo dirigente è d'accordo sul croato e punta sul suo rapporto con Florentino Perez.

0 condivisioni

44 minuti fa di Alberto Casella

Checchè se ne dica, l'Inter ci andò veramente vicina nell'ultimo calciomercato estivo. Luka Modric era davvero lì a un passo, ma poi, al momento di muovere le pedine decisive, non se ne fece niente.

Il croato era convinto e del resto chi, a 33 anni, non lo sarebbe stato con un'offerta di 10 milioni per sei anni, chiusura dorata in Cina compresa, a fronte dei 6,5 attuali? Ma alcuni fattori si dimostrarono insuperabili.

Con le mani legate dalle ganasce del Fair Play Finanziario l'Inter non poteva insistere più di tanto e contare sul giocatore, troppo timido, non si dimostrò la mossa vincente. E poi dall'altra parte della barricata di calciomercato non c'era proprio un tenerone: a don Florentino avevano appena scippato il gioiello della corona, mica poteva lasciarsi scappare anche il prossimo Pallone d'Oro.

getty

Calciomercato Inter: Marotta non molla Modric

A distanza di pochi mesi le cose sono cambiate e non poco. Modric ha portato nella bacheca del Real Madrid l'undicesimo Pallone d'Oro nella storia del club e soprattutto, dopo il disastro Lopetegui, il presidentissimo è entrato nell'ordine di idee che la squadra sia da rifondare: non ci sono più intoccabili, via al calciomercato, dunque, in entrata ma anche in uscita.

getty

A settembre il croato avrà 34 anni: per quanto sia integro e i piantagrane da spogliatoio siano altri, è difficile pensare che Florentino alzi le barricate. Soprattutto di fronte a uno come Marotta con il quale è abituato a fare affari da anni. Ed è proprio sul rapporto fra il nuovo dirigente nerazzurro e il presidente del Real che, secondo As, punta Steven Zhang per regalare a Spalletti - o a chi per lui... - l'uomo che manca al centrocampo dell'Inter, il playmaker che porti quella leadership e quell'esperienza di cui troppo spesso si sente la mancanza.

getty

Un colpo simile a quello che fece con Pirlo, portato quando aveva 32 anni alla Juventus, dove giocò ad altissimi livelli per quattro stagioni. Certo fin qui si è detto di una possibile apertura per Modric nel calciomercato estivo, ma in Spagna si sussurra anche che Marotta intenda provarci già per gennaio: non ci sarebbe modo migliore per presentarsi ai più perplessi fra i tifosi nerazzurri.