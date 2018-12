Tutte le principali squadre italiane hanno calciatori poco utilizzati, soprattutto per colpa di infortuni, che potranno diventare componenti molto importanti nel prosieguo della stagione.

0 condivisioni

39 minuti fa di Jvan Sica

Il calciomercato non finisce mai, ogni momento dell’anno è quello giusto per proporre affari, cercare di convincere calciatori e guardare al futuro, pensando ai vari tasselli ancora mancanti nella propria squadra. Le finestre di mercato servono spesso solo a finalizzare strategie che si sviluppano lungo tutto il corso dell’anno. A pochi giorni dalla prossima finestra di mercato, che avrà iniziò giovedì 3 gennaio, le strategie dei top team italiani si incrociano e iniziano a delinearsi in maniera definitiva.

Anche per questa stagione le migliori squadre italiane infatti hanno già messo gli occhi addosso a tanti calciatori che possiamo dividere in due categorie: da una parte ci sono i calciatori da prendere già a gennaio o al massimo a giugno, perché sono considerati uomini fondamentali per colmare buchi in rosa o dare all’allenatore giocatori in grado di interpretare un ruolo in maniera diverso rispetto a quello che è già presente in rosa. Nella seconda categoria invece rientrano gli investimenti a medio-lungo termine, con l’acquisto di calciatori tendenzialmente molto giovani, spesso da rigirare poi nella finestra di mercato successiva a qualche altra squadra per testarne la forza e la capacità di adattamento.

In realtà è da qualche anno a questa parte che nelle due sessioni di mercato principali c’è anche un’altra tipologia di calciatori da prendere in considerazione. Sono tutti quei calciatori che per motivi in primo luogo di infortuni o di poca considerazione iniziale da parte degli allenatori, hanno giocato molto poco nella prima parte di stagione. Dopo la pausa lunga che quest’anno ci sarà a gennaio, tutte le squadre principali della nostra Serie A riavranno a pieno regime calciatori che non sono riusciti a sfruttare al massimo in questa prima parte di stagione. Saranno loro i primi grandi acquisti su cui puntare per raggiungere i diversi traguardi stagionali.

Getty Images Infortunatosi nel momento migliore della sua stagione, il rientro di Lorenzo Pellegrini potrebbe risolvere molti problemi nella Roma.

Il calciomercato può attendere: tutte hanno "nuovi" acquisti già in rosa

La Juventus a gennaio potrà contare su due elementi praticamente nuovi che si daranno il cambio in infermeria con altri due bianconeri. L’ex atalantino Spinazzola, fino ad oggi fuori per l’operazione al legamento crociato, sarà disponibile e dovrà sostituire Cancelo, fino ad oggi fra i migliori della squadra, fermato ai box per un problema al menisco.

Altro uomo partito molto bene, ma che si è fermato subito per un problema alla tiroide, Emre Can, è tornato già a disposizione di Allegri e dovrà giocare sempre di più per coprire anche l’assenza di Khedira, che ha spesso problemi alle caviglie. Emre Can e Spinazzola sono a tutti gli effetti nuovi innesti nella rosa della Juve che dovrà sempre di più ruotare molto gli uomini soprattutto se la Champions League continua e propone incontri e avversari sempre più difficili.

Il presidente De Laurentiis in ogni dichiarazione riguardante il calciomercato ha sempre parlato di obiettivi estivi o ancora più a lungo termine. L’obiettivo del grande campione da prendere a giugno potrebbe incrociarsi con almeno un paio di cessioni eccellenti, da far pagare fino all’ultimo euro, mentre a gennaio entrano a tutti gli effetti in squadra due calciatori infortunati fino ad oggi.

Una bella serata con la squadra e con amici 👌🏽 #JUVENTUSXMAS @juventusfc pic.twitter.com/pBlm4lxoKK — Sami Khedira (@SamiKhedira) December 11, 2018

Il primo è Ghoulam, che deve riprendersi da un doppio infortunio davvero tremendo. La rottura del legamento crociato insieme alla successiva rottura della rotula del ginocchio avrebbe creato dei dubbi d’efficienza in quasi tutti i calciatori ma non nell’algerino, che è già tornato in Serie A con buone prestazioni. La sua spinta sulla fascia è un grande acquisto per il Napoli.

Così come un grande acquisto potrà essere Younes, calciatore intorno al quale si è fatta molta confusione ma su cui l’intera dirigenza partenopea punta forte. Con i tanti attaccanti molto simili in attacco che si ritrova il Napoli, avere uno Younes ad alto livello può anche voler dire cedere a fine stagione un suo gioiello senza soffrire più di tanto.

Con l’Inter, Spalletti ha utilizzato in profondità la rosa, ma il vero uomo in più per i prossimi impegni potrà essere sempre di più Joao Mario, che si è trovato perfettamente ad ispirare l’attacco a tre Politano, Icardi, Perisic e il fatto che non sia stato inserito nella lista Champions ha contato tanto nel momento in cui Nainggolan non è stato disponibile.

Anche Di Francesco con la Roma ha variato tanti moduli e uomini, ma l’infortunio dell’uomo che ad un certo punto dava l’equilibrio giusto ai giallorossi, Lorenzo Pellegrini, è stato destabilizzante. Il suo rientro, insieme a quello del terzino giovanissimo Luca Pellegrini, potrebbe ricreare una Roma tatticamente con le idee più chiare.

Ad inizio anno il Milan partiva da un assunto, il trio portiere-difensori centrali italiani e giovani su cui ricostruire la squadra. I tre in pratica non hanno mai giocato insieme, per colpa dell’infortunio al tendine d’Achille di Caldara prima e di quello al polpaccio di Alessio Romagnoli poi. Quando il Milan recupererà entrambi i suoi difensori centrali, da abbinare a Gianluigi Donnarumma, potrà iniziare a pensare ad un altro futuro.

Tre punti importanti a casa nostra. Pensiamo avanti 💪🏾 ⚫️🔵 pic.twitter.com/RIiWpD6ECX — João Mário (@joaome17) December 16, 2018

Il calciomercato delle grandi di Serie A già impazza a pochi giorni dalla sua apertura. Per dare maggiore spazio di manovra alle squadre, le date iniziali sono cambiate. La finestra dal 3 al 18 gennaio decisa ad inizio anno è stata allungata fino al 31 gennaio. Molti giorni in più per aggiustare le squadre, anche se molte hanno già in casa uomini che possono ritoccare in meglio l’intero team e dare nuove possibilità di scelta ai propri allenatori.