Prima del colombiano, i blaugrana avevano chiuso per il difensore del San Paolo: il risultato delle visite mediche ha però frenato l'affare.

2 ore fa di Daniele Minuti

Nella serata di ieri è arrivato l'annuncio ufficiale del primo colpo di una big europea in vista della sessione invernale di calciomercato, con il Barcellona che ha comunicato di aver preso Jeison Murillo dal Valencia con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Un colpo a sorpresa quello dei campioni di Spagna che nelle settimane precedenti avevano sondato il terreno per obiettivi più noti in modo da rafforzare la batteria di difensori centrali a disposizione del tecnico Ernesto Valverde, ridotta all'osso per via dei problemi fisici cronici di Vermaelen e dell'infortunio al ginocchio dell'ormai lungodegente Umtiti.

Murillo potrà essere riscattato durante il prossimo calciomercato estivo pagando la cifra del riscatto attualmente fissata a 25 milioni di euro. Ma stando alle ultime indiscrezioni, il giocatore colombiano non sarebbe stato la prima scelta per i blaugrana.

Getty Images

Calciomercato: prima di Murillo, il Barcellona aveva in pugno Rodrigo Caio

La notizia arriva da Globoesporte che rivela come il primo della lista di calciomercato dei catalani per la sessione invernale sarebbe stato Rodrigo Caio, difensore del San Paolo da tempo seguito dagli spagnoli.

Secondo il portale brasiliano, il Barcellona aveva già trovato l'accordo economico sia con il club che con il giocatore: il classe '93 aveva addirittura già svolto le visite di routine con un medico inviato in Sudamerica direttamente dalla società spagnola.

Le condizioni fisiche di Rodrigo Caio però non sarebbero state ottimali e il Barça non ha voluto correre il rischio di puntare su un altro difensore senza le dovute rassicurazioni: per questo motivo il suo trasferimento (che sarebbe avvenuto in prestito gratuito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro) non è andato in porto e i blaugrana hanno accelerato per Murillo.

Una beffa per il giocatore del San Paolo che è da tempo nel mirino di grandi squadre. La squadra di Valverde continua comunque a tenerlo in considerazione e secondo la stampa spagnola l'affare si potrebbe fare più avanti dopo nuove visite mediche. Ma per adesso Rodrigo Caio dovrà rimandare di nuovo il suo approdo in Europa.