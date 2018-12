Un gioiello di Sancho e un gol di Reus decidono la sfida tra la prima e la seconda del campionato tedesco. Inutile il gol di Kramer. Il Borussia Dortmund torna a +9 e attende il Bayern.

un'ora fa di MarcoValerio Bava

Era lo scontro al vertice della Bundesliga. Prima contro seconda. Il Borussia Dortmund in testa a 39 punti, sei di vantaggio sul Moenchegladbach. Ma i gialloneri reduci dal primo ko in campionato contro il Fortuna Dusseldorf, con gli ospiti ora distanti sei punti dopo il successo contro lo Stoccarda. È l'ultimo impegno prima della sosta invernale, che durerà un mese e ritroverà le squadre in campo solo il 19 gennaio.

La sfida più attesa della giornata la vince il Borussia Dortmund che prima soffre, più che altro perché fatica a imporre il suo solito ritmo, fatto d'intensità e pressing. Il Moenchengladbach si difende bene, tiene le linee vicine e cade quando eccede nella confidenza e abbandona la semplicità, punito da Sancho che è pure il più giocabe calciatore ad arrivare a otto gol segnati in Bundesliga.

Il 'Gladbach la riprende subito, ma poi va sotto di nuovo a causa dell'intesa antica eppure sempre attuale tra Goetze e Reus che non lascia possibilità a Sommer. Con questa vittoria il Borussia Dortmund sale a quota 42 punti in classifica e rimanda a -9 la squadra di Hecking e ora attende l'impegno del Bayern sul campo dell'Eintracht Francoforte. Ma il BVB si conferma squadra completa, in grado di vincere anche le partite sporche, quelle in cui fa più fatica a imporre i propri ritmi. Una squadra che ha ritrovato anche l'estro di Mario Goetze, autore di due assist con la maglia del Dortmund, un evento visto che non accadeva dal 2013. Una squadra da titolo. Insomma.

Bundesliga, Borussia Dortmund-Borussia Moenchengladbach 2-1: la cronaca del match

È la partita del cuore di Lucien Favre, il nuovo vate di Dortmund che però sulla panchina del 'Gladbach ha passato quattro stagioni tra il 2011 e il 2015. Lo svizzero sceglie il 4-2-3-1 con Alcacer supportato da Reus, Sancho e Guerreiro. Mentre Hecking, che deve fare a meno di diversi elementi tra cui Stindl e Ginter, si affida a Kramer in mezzo al campo e a Plea a guidare l'attacco. Gli ospiti si difendono con ordine, con tutti gli uomini compatti dietro la linea della palla, pronti poi a ripartire con la velocità di Hazard che però difficilmente trova varchi, controllato bene da Piszczek. La partita è un po' condizionata anche dal forte vento che soffia sul "Signal Iduna Park".

La prima grande occasione arriva al 19', il BVB recupera palla in zona offensiva, scambio tra Guerreiro e Alcacer che innesca Reus che, però, viene murato da Sommer. Il Dortmund sembra salire di tono e dopo due minuti è Alcacer a svirgolare da buona posizione. Ma nel complesso l'attacco dei padroni di casa è abbastanza statico e si scontra contro il muro alzato da Hecking. Brutta notizia per Favre a metà frazione, quando si arrende Paco Alcacer che torna in panchina in lacrime, l'infortunio andrà valutato. Al posto dello spagnolo entra Goetze.

La partita appare bloccata, gestita senza patemi dal Borussia Moenchengladbach che però si fa male da solo all'alba del 41'. Beyer perde palla a metà campo, Reus riparte a velocità doppia rispetto all'avversario, mette palla dentro per Goetze che la serve a Jadon Sancho; l'inglese si defila e poi trova un diagonale impossiblie da immaginare e da prendere per Sommer. Sesto gol in Bundesliga per il classe 2000. Il gol si Sancho stappa la partita e il 'Gladbach reagisce subito con veemenza: cross di Herrmann, arriva Kramer che controlla in area e scarica alle spalle di Burki. Il Dortmund protesta per un tocco di mano, ma arbitro e var convalidano.

La ripresa

Il secondo tempo si apre senza cambi e col Dortmund subito a fare la partita, ma Guerreiro non sfrutta l'assist di Goetze e viene chiuso da Johnson. La squadra di Favre spinge forte, le trame sembrano più fluide rispetto al primo tempo. Sancho è incontenibile, accelera e spacca la difesa del 'Gladbach, palla sulla destra per Goetze che con un cross basso trova la spaccata di Reus e il nuovo vantaggio.

Gli ospiti provano a reagire, soprattutto affidandosi all'estro di Hazard e agli spunti di Plea, ma giocare vuol dire scoprirsi e lasciare spazi invitanti per le ripartenze del Borussia Dortmund che sfiora il 3-1 con Reus che spacca il palo su punizione battuta dai 20 metri. Ed è ancora il trio Sancho-Goetze-Reus a confezionare un'occasione al 69', ma l'autore del raddoppio non controlla bene e spreca. Hecking prova con due cambi, inserisce Hofmann e Traorè per Kramer ed Herrmann, ma il Moenchengladbach continua a far fatica a farsi vedere dalle parti di Burki.

Il 'Gladbach prova l'assedio finale, ma gli assalti della squadra di Hecking non fanno male a quella di Lucien Favre, trascinata anche dagli 81 mila del "Signal Iduna Park". Nel recupero c'è spazio anche per la standing ovation per Jedon Sancho che lascia il posto a Wolf. L'ultimo brivido lo regala un lancio lungo per Plea, ma il francese è in fuorigioco e grazia la marcatura un po' allegra di Weigl e conferma la sterilità offensiva del Borussia Moenchegladbach che chiude con solo due tiri in porta. Il Borussia Dortmund vince e allunga in vetta alla classifica.