Accordo particolarmente stravagante fra il talento francese e l'amico Moustapha Diatta: garantito un assegno mensile per non sentirsi mai solo.

6 ore fa di Elmar Bergonzini

Una dimostrazione di stravaganza. Ousmane Dembélé ha trovato ancora una volta il modo di far parlare di sé. Non per le giocate in campo, ma per alcune scelte davvero particolari nella vita privata. E non è affatto la prima volta che accade. Il talento francese del Barcellona, in realtà, sta diventando una vera e propria attrazione per i media.

Nei mesi scorsi la Bild ha pubblicato delle foto della vecchia casa di Dembélé a Dortmund, lasciata piena di immondizia, con macchie su pavimenti e pareti. Il francese aveva lasciato la Germania in fretta e in furia per forzare la cessione senza riconsegnare mai le chiavi della villetta al proprietario delle mura. L'affittuario, che ha quindi dovuto sfondare la porta per entrare in casa, chiede ora 20mila euro di danni al giocatore del Barcellona.

Il mese scorso, inoltre, il club catalano ha mandato un vero e proprio ultimatum al giocatore che, secondo AS, soffrirebbe di una dipendenza da videogiochi per la quale vivrebbe chiuso dentro casa, arriverebbe tardi agli allenamenti e sarebbe piuttosto scontroso con i compagni. Se il giocatore non cambierà atteggiamento, verrà ceduto in estate. Ora l'ennesima stranezza.

Getty Images Dembelé spesso criticato a Barcellona

Barcellona, Dembelé paga 15mila euro a un amico per convivere

Stando a quanto riportato da Radio Marca, Dembélé starebbe versando 15mila euro al mese nelle tasche del suo "amico" Moustapha Diatta (20 anni) solo per farsi fare da coinquilino. Il francese non avrebbe voglia di vivere da solo e pagherebbe Diatta esclusivamente per fargli compagnia. Come ricostruito dall'emittente radiofonica, però, Diatta non avrebbe un'influenza positiva sul giocatore del Barcellona, con il club che non sarebbe affatto contento della convivenza.

I due sarebbero amici d'infanzia. Diatta ha accompagnato Dembélé anche a Dortmund, club con il quale ha svolto un provino (ma è stato scartato) proprio su richiesta di Ousmane. Sui social il giocatore francese ha mandato un'evidente frecciata a Radio Marca, che attraverso il profilo twitter La Ronda (nome del programma che ha diffuso la notizia) ha pubblicato l'articolo. Il francese non ha risposto a parole, ma solo con emoticon. Ancora una volta però ha dimostrato di essere tremendamente stravagante. Forse troppo.