L'ex attaccante giallorosso parla prima di Juventus-Roma.

2 ore fa

Due giorni a Juventus-Roma, big match della 17esima giornata di Serie A in programma sabato alle 20.30 all'Allianz Stadium. Della partita e non solo ha parlato l'ex attaccante giallorosso Roberto Pruzzo, intervista dal Corriere dello Sport. Si inizia a parlare di Di Francesco e del suo possibile esonero in caso di sconfitta contro i bianconeri:

Parlare di ultima spiaggia in questo caso, con la Roma che affronta una squadra che vince sempre, mi sembra esagerato. Le colpe non sono tutte di Di Francesco, hanno sbagliato tutti ma paga solo l’allenatore. Questa squadra non suscita emozioni, questo è il vero problema. Se però dovessero cambiare Eusebio, faccio un solo nome: Mourinho. Forse è un sogno, ma la Roma ha bisogno di uno come lui

Pruzzo continua la sua disamina:

Mancano i protagonisti, i campioni, quelli veri. Io sono stato il primo in Italia a togliermi la maglia dopo aver segnato, è successo solo una volta perché io a quella maglia davo un significato. Oggi prevale la recita. Quando torno a Roma la gente ancora impazzisce per me

Sulla Juventus:

Sportivamente parlando io odio loro quanto loro odiano me. Quando la Juve perde è festa per me

Sul Liverpool e quel dito medio allo stemma:

La sconfitta in finale di Champions League rappresenta il mio più grande rimpianto da calciatore. Mi fa male non aver giocato tutta la partita e non aver segnato la doppietta che ci avrebbe fatto vincere la Champions. Sarei diventato il padreterno a Roma. Il dito medio? L'idea era stata mia, i tifosi del Liverpool mi stanno ancora sulle palle. Ma non c'era cattiveria, era un gesto goliardico

Infine su Schick: