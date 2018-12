L'ex stella di Zenit e Arsenal, 37 anni, conclude con una breve quanto folle cavalcata sotto i fumi dell'alcol una serata trascorsa in compagnia di due donne in uno dei più noti nightclub di San Pietroburgo.

di Simone Cola

Anche da calciatore, mestiere praticato con successo fino allo scorso 11 novembre, Andrey Arshavin non era certo tipo da mezze misure: dotato da madre natura di un talento cristallino, considerato - a livello di puro talento - uno dei più forti calciatori ad aver mai vestito le maglie di Zenit San Pietroburgo, Arsenal e Russia, era capace di alternare giocate magistrali, che lasciavano a bocca spalancata il pubblico attonito, a quei momenti di estrema indolenza tipici di chi preferisce godersi la vita che sacrificarla alla carriera.

Un percorso calcistico, il suo, comunque degno di nota: calciatore russo dell'anno nel 2006, stella dello Zenit che conquista il primo campionato russo della sua storia l'anno successivo, nel 2008 è inserito nella formazione ideale degli Europei e l'anno successivo sbarca in Premier League, all'Arsenal, dove lascia perle straordinarie, su tutte il poker rifilato al Liverpool in uno spettacolare 4-4 nella sua prima stagione in Inghilterra, biglietto da visita che gli varrà l'amore eterno di una tifoseria, quella dei Gunners, che di splendide incompiute se ne intende.

Eppure nella memoria del calcio Andrey Arshavin resterà il giocatore che avrebbe potuto fare di più, vincere di più, ha preferito invece restare sé stesso e continuare a divertirsi, tornando allo Zenit - dove arrivano comunque altri due campionati - e poi chiudendo prima nel Krasnodar e poi nei kazaki del Kairat. L'11 novembre 2018 il ritiro, poco più di un mese dopo eccolo protagonista di una folle notte in un nightclub di San Pietroburgo tra alcol, donne e una rocambolesca fuga a cavallo.

È stato il Sun a raccontare l'incredibile nottata dell'ex stella dell'Arsenal, che appesi gli scarpini al chiodo aveva annunciato di volersi dedicare allo sviluppo di giovani talenti ma che in attesa dell'inizio di questo suo progetto ha pensato di rilassarsi facendo visita al Maximus, il più noto nightclub di San Pietroburgo, e guardandosi bene dal farlo in compagnia della moglie Alisa.

La prova del fatto che fosse solo? Le foto che lo ritraggono mentre esce dal locale abbracciato a due donne tentando goffamente di restare in piedi sotto i fumi dell'alcol e la reazione della moglie, che venuta a conoscenza della storia ha chiuso i propri canali social a tempo indeterminato evitando di commentare la situazione tra lei e il marito, esposto intanto al pubblico giudizio dai media nazionali e internazionali. Il noto quotidiano Komsomolskaya Pravda che ha così raccontato quanto avvenuto fuori dal Maximus.

I testimoni oculari raccontano che Andrey Arshavin ha trascorso la notte in uno strip club a San Pietroburgo in compagnia di due ragazze. All'uscita si reggeva malamente in piedi, abbracciando prima una e poi l'altra e dimenticando completamente di essere sposato.

A rendere tutto quanto più grottesco ecco il colpo da maestro finale: con il giudizio evidentemente ottenebrato dall'alcol, l'ex campione si è impadronito di un cavallo. L'intento forse era quello di fuggire in modo del tutto originale da una situazione scomoda, in realtà tutto si è concluso dopo l'arrivo della polizia, chiamata dal proprietario della povera bestia, furioso per non aver ricevuto il pagamento del noleggio pari a 3mila rubli.

Agli agenti Arshavin avrebbe spiegato che la situazione era sotto controllo e promesso di mettere tutto a posto, ma la sensazione è che a casa con la moglie, sposata appena due anni fa e nota per il carattere tutt'altro che accomodante - un anno fa fu cacciata da un aereo dopo aver dato in escandescenze fingendo persino di essere un agente dei servizi segreti - sarà molto più dura.