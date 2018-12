Finito ai margini con Lopetegui, il preparatore ex Juventus è stato richiamato da Solari. Le lodi di Morientes: "Nessuno bravo come lui, ma mi fece fare la fame".

0 condivisioni

6 ore fa di Alberto Casella

Una carriera da giramondo quello di Antonio Pintus, il preparatore fisico che prima di approdare al Real Madrid aveva già lavorato in mezza Europa, dalla Serie A alla Premier League, fino alla Ligue 1. Una delle tante eccellenze italiane, insomma.

Torinese, 56 anni, alla Casa Blanca dal 2016, a Valdebebas era finito un po' ai margini l'estate scorsa con l'avvento di Julen Lopetegui, ma una delle prime decisioni prese da Santiago Solari appena assunto il timone dei Blancos è stata quella di riaffidargli pieni poteri nella preparazione dei suoi giocatori.

Una carriera, quella di Pintus, cominciata molto presto, a 24 anni, nel Settimo Torinese. Dal 1991 al 1998 è stato poi alla Juventus - da Trapattoni a Lippi - dove è tornato per un anno nel 2006. In mezzo Chelsea, Udinese e Monaco e, negli anni seguenti, West Ham, Marsiglia e Palermo. Un "apolide" che ha saputo farsi apprezzare dai calciatori che ha seguito, tanto che non sono pochi quelli che lo hanno voluto nei club dove più tardi hanno allenato: ai Blues con Vialli, agli Hammers con Zola, nel Principato con Deschamps e così via fino alla chiamata di Zidane al Real Madrid.

getty getty Real Madrid: Pintus insieme a Zidane

Real Madrid, Morientes sui metodi di Pintus: "È il migliore, ma anche un po' sadico"

Soprannominato 'Il Sergente', a Valdebebas Pintus ha fatto miracoli, rivoluzionando la preparazione fisica della squadra. Se nel gennaio 2017, alla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia, la squadra era ripartita lancia in resta senza patire le fatiche del Mondiale per club, il merito fu suo, come aveva riconosciuto uno esigente come Marcelo:

Abbiamo spinto molto a inizio stagione e anche durante le vacanze di Natale e se adesso stiamo così bene fisicamente il merito è di Antonio.

getty Pintus con Cristiano Ronaldo. Zidane prova a tenere il ritmo

Un bel biglietto da visita, sottoscritto anche, fra gli altri, da Luka Modric. Ma Pintus non è abituato alle luci della ribalta e preferisce mantenere un profilo basso e dedicarsi al lavoro con modestia:

Ho avuto la possibilità di lavorare in diversi club e ritengo non si debba mai credere di possedere la verità. Occorrono tanta umiltà e capacità di adattarsi a culture diverse.

getty Pintus a destra festeggia la Champions League

Come Sergente lo ricorda anche Fernando Morientes, un altro che di squadre ne ha girate parecchie - dal Real Madrid al Monaco e al Liverpool fra le altre - e proprio nel Principato ebbe modo di conoscere il preparatore piemontese. Ne ha parlato al programma El Partizado de Cope:

È un ragazzo, gentile e cordiale ma anche un po' sadico. Il mio peso peso forma era sempre stato 83 chili, ma Pintus mi fece scendere a 79 in 3 settimane. Non sono mai stato così affamato come in quel periodo a Monaco.

Risultato: nel suo anno al Monaco Fernando tenne la media più alta di gol segnati a partita di tutta la sua lunga carriera e non per niente ha definito Antonio Pintus il miglior preparatore fisico con cui abbia mai lavorato.