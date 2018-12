In casa Inter continua a far discutere il tormentone Icardi. Il Real Madrid intanto debutta con una vittoria nel Mondiale per club.

2018-12

Nei giorni che precedono Natale, la rassegna stampa sportiva dei quotidiani in edicola oggi in Italia si concentra su vari temi, come ad esempio il calciomercato. Uno degli argomenti caldi è il futuro di Mauro Icardi, che sta facendo discutere il mondo interista e non dopo le dichiarazioni della sua agente e moglie Wanda Nara che non ha dato per certo il suo rinnovo contrattuale con la squadra nerazzurra. Nonostante l'accordo per il prolungamento possa arrivare, il centravanti argentino potrebbe comunque essere un pezzo pregiato del mercato visto che non vuole togliere la clausola rescissoria. Spazio nella rassegna stampa anche agli obiettivi della Juventus.

La prima pagina di Tuttosport infatti è dedicata alle mosse che la società bianconera potrebbe intraprendere nelle prossime sessioni di calciomercato: i campioni d'Italia sono alla ricerca di occasioni come giocatori che hanno il contratto in scadenza con le rispettive squadre (Rabiot e Ramsey) e talenti che potrebbero essere venduti a prezzo di saldo per via delle loro difficili situazioni. I nomi più caldi sono quelli di Pogba, Isco e Milinkovic-Savic.

Passando invece alle testate sportive spagnole, il focus è sul Real Madrid che ieri ha debuttato nell'edizione 2018 del Mondiale per Club con l'obiettivo di difendere il titolo di cui è detentore. La squadra allenata da Solari ha vinto abbastanza agevolmente contro i giapponesi del Kashima Antlers: il 3-1 delle Merengues è maturato grazie a una bella tripletta di Gareth Bale, capace di segnare 3 reti nel giro di 11 minuti. I gol del gallese hanno regalato il successo ai Blancos e la qualificazione alla finale in programma sabato contro l'Al-Ain, che ha sorpresa ha eliminato il River Plate vincitore della Copa Libertadores. In caso di vittoria gli spagnoli alzerebbero il trofeo per il terzo anno consecutivo, impresa mai riuscita a nessuna squadra. Il Barcellona invece si concentra sul mercato dei difensori, con Christensen e Murillo primi della lista.

